陳永傑：公私房屋供應長期短缺

房委會最新數據顯示，公屋平均輪候時間進一步增加至6年，長者一人申請者平均輪候4年，比較去年第四季分別上升0.1年及0.2年，兩者都是自1999年，即是創出23年以來新高。

近年來香港可謂內外交困，內在面對新冠疫情的打擊，外在面對美國加息及通脹上升的壓力，還有烏克蘭戰爭的影響，造成香港經濟轉弱。

雖然這兩年多香港樓市仍能夠跟隨外樓市向好表現硬朗，繼續錄得升幅，表現比起許多投資工具出色。但因疫情揮之不去，美國加息高通脹繼續威脅，使到本港樓市在今年首兩個月處於牛皮偏軟格局，未能保持近年的強勢。

再加上最近俄羅斯攻打烏克蘭，全球投資市場的股市及樓市均備受壓力，處於跌勢。但本港樓市跌幅尚屬理性，並未如外國股市出現恐慌拋售。

由於疫情、加息、通脹及戰事都影響着香港，但這幾個因素可能會逐漸消失，未必長期存在。而且香港私樓長期短缺，只要香港經濟惡化不大明顯，樓市承接力應不會有很大損害，對樓市繼續靠穩。

另外，住屋物業具有對抗通脹的功用，又能夠解決居住需求，是一個比較實用的投資工具，實際性更佳。

由於本港公營房屋不足，本身自顧不暇，不可能抽調餘力去興建私樓。私樓亦長期短缺，只要市場需求保持，樓市依然平穩。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]