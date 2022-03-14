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廖偉強：新盤銷售靜待反彈時機

標籤：廖偉強

【明報專訊】受爆疫影響，新盤市場在2月份的成交只得118宗，數字之低實屬罕見！筆者預期發展商今年首季新盤銷售量有機會見歷史新低，估計全季的成交總數恐將跌破千宗水平！

對於地產代理來說，生意的關鍵在於成交量，有成交便有收入，樓價的升跌其實影響不大，缺乏成交才是致命傷。回想1997年亞洲金融風暴後，再加上當年政府推出的「八萬五」房屋政策，樓市交投大跌，幸好當年的發展商開始委託地產代理幫手銷售，地產代理的生意才開始穩定下來。

地產代理絕對有存在價值，一些大型發展商以佣金形式聘用地產代理作銷售團隊，除了銷售快捷外，更重要的是減省自組銷售團隊的成本；因為當未有新盤應市時便可節省不少開支。委託地產代理的佣金成本和銷售掛鈎，沒有成交便無需支付佣金，這樣對發展商而言就容易計算成本。

更重要的是，地產代理的人數眾多，容易製造熱鬧氣氛，客源亦較集中，當新盤開售時，成千上萬的地產代理都會幫手推銷及尋找客源，兼且熱鬧的環境可帶動銷售氣氛及推高價格，帶來雙贏局面！

第五波疫情肆虐，政府推出嚴厲的社區距離措施，加上感染人數眾多，買家及業主都按兵觀望，發展商這時亦需配合政府政策，避免因為急於推盤而加劇疫情，成為眾矢之的。目前各大發展商都不敢貿然開盤，今年至今只有一個全新盤曾推出，其他只有無奈的暫時靠邊站。

筆者相信壓抑愈大、反彈愈大的道理，只要疫情在3月、4月期間受控並轉趨穩定，各大發展商就會急起直追，推售已準備好的項目，屆時會配以多元的付款辦法及吸引的開價，一場新盤盛宴最快將會次季出現！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]