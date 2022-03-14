布少明：樓市悲觀我入市

當被問及「哪個外在因素最影響置業決定」，有29%受訪者表示最憂慮「疫情發展」，佔比最高；選擇「經濟前景」的受訪者有22%，排第二；其後為「未來房屋供應」佔約13%。調查結果，再次反映疫情對市場情緒做成嚴重的影響。

借用股神畢菲特名言：「別人恐懼我貪妄」，筆者認為：「樓市悲觀我入市」。個別業主睇淡後市，願意擴大議幅，只要有更多耐性搵樓睇盤講價，不難找到減價筍盤。近期樓市湧現不利因素，其實存在不少曙光。首先，俄烏戰雲密佈，拖累環球股市，美國經濟亦呈轉弱之勢，所以美國聯儲局今年的加息，均有調整空間，相信將對環球樓股市場的衝擊減輕。

此外，樓市剛需猶在，尤其早前財爺推出的「茂波plan」放寬1000萬至1920萬元物業的按揭保險，對樓市影響相當正面，只是現階段受累疫情，令大批購買力受壓抑。在中央出手支援本港抗疫，近期本港新增確診個案似高位回落，期望疫情受控，政府逐步放寬限聚措施，令百業解困。

現時樓市究竟是充滿入市機會，還是危機四伏，這視乎個人觀點。但筆者依然對疫後樓市感到樂觀，買家趁平「執筍盤」是理想選擇。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]