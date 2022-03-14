4種方法增加退休收入

明報記者 黃清瑤

（一）壽險保單逆按揭

近年興起的保單逆按揭，是利用壽險保單作抵押品，向貸款機構提取保單逆按貸款。借款人可選擇10年、15年、20年或終身每月收取年金至保單期終結。

有些情况借款人可一筆過提取貸款，包括支付醫療開支、清還合乎條款的循環貸款或信用卡結欠等。

計劃提供浮息或定息按揭計劃可供選擇，一般而言，定息會較浮息計劃提供較高貸款金額。計劃最大特色是提前清還貸款不會被罰款，借款人可隨時全數還錢，贖回壽險保單，但就不可選擇還部分貸款。

假設65歲有一份價值200萬元的壽險保單，選擇為期15年的定息計劃，每月便可獲3998元。離世時貸款機構會於指定時間內利用借款人的壽險保單來償還相關按揭貸款，將會以人壽保單的身故賠償金額清還保單逆按揭貸款的款項；若該金額超過保單貸款，餘款全數退還借款人的受益人。

（二）長者生活津貼及生果金

長者生活津貼分普通長者生活津貼及高額長者生活津貼，申請人須年滿65歲，成為香港居民最少7年，以及申請日期前已連續居港至少一年，年內不可離港逾56天。申請人不得同時申領殘疾津貼或綜援。

要留意，長者生活津貼門檻已於今年2月1日大幅放寬，單身人士普通長者生活津貼每月總入息上限10,430元，資產總額上限37.4萬元；單身高額長者生活津貼資產總值上限16.3萬元。入息定義包括工資、生意收入、退休金、固定年金，但不包括逆按揭計劃每月款項；資產則包括土地、非自住物業、現金、股票等。即使退休人士持有自住物業，只要資產限額不超標就可申領。每月津貼亦由2月1日起調升，普通長者生活津貼為每月2920元，高額長者生活津貼為每月3915元。另要留意，70歲以上的香港居民毋須通過入息審查，就可以申請領取高齡津貼，每月1515元。

（三）年金計劃

只要是60歲或以上的香港永久居民就可購入年金計劃，投保人可以終身收取保證每月年金，在有生之年維持不變。計劃的最低保費金額為5萬元，最大優勢是支付金額會累積至已繳付保費的105%為止。舉例說，於60歲買入年金及繳付100萬元，由投保時開始就可以領取年金，金額會每年增加，60歲時每月可領取4700元，65歲時5300元，70歲時5840元。

若投保人在保證期內不幸身故，指定受益人可獲身故賠償，其中一個形式是繼續收取餘下未派發期數的保證每月年金，直至保證期結束；或一筆過領取保證現金價值。此外，如果投保人在保證期內需要醫療或牙科開支，可以申請提取保費的50%或已繳保費金額，以較低者為準。

（四）安老按揭貸款

持有物業及年滿55歲便可申請安老按揭貸款，若是未補地價的資助房屋，業主須滿60歲，樓齡上限50年。計劃與保單逆按計劃一樣，可以靈活選擇年期，甚或在特殊情况下一筆過提取貸款。在特定情况下，更可將抵押物業出租，以增加每月收入。

另外，申請人要留意計算年金的物業價值上限，800萬元以下物業會按照物業估值的100%計算；800萬元以上物業，超過800萬元的部分只計算50%，物業價值上限為2500萬元。倘若持有未補地價資助房屋，會以市值扣減補地價金額後計算。舉例說，一名單身申請人持有一個價值500萬元的私人物業，並選擇15年提取安老按揭，每月可以獲取金額為14,150元。

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[退休綢繆]