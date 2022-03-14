完善創科生態支持人才把握灣區機遇 科技園首辦「T2：創科人才薈」 推培訓及就業機會

科技園公司的首屆「T2：創科人才薈」（T2）已於3月10日啟動，當中的「香港創科職業博覽2022」有逾280間科技公司參與，合共提供超過2,900個職位，較去年的網上博覽增逾一成半空缺。同時，T2設有「深科技培訓」、「技能升級系統」（金融科技）等培訓項目，為處於不同發展階段的本地及海外人才，提供職業導向、實習及工作機會，而「創新思維工作坊及創意比賽」亦會就銀髮族、淨零排放等議題，集思廣益。

多項政策吸引全球創科人才

疫情下，生物醫藥科技和人工智能及機械人等領域的技術擔當着重要角色，人才需求相應增加。職業博覽參與機構之一的晶准生物科技有限公司（Cellomics），科研基地在香港科學園，其首席技術官余瑋健博士認為，未來的創科發展不能單靠本地科研人才，「吸納國際化人才非常重要，因為世界各地都有自己的科研強項，亦有不同的學習文化、工作經驗及視野。我們也有同事來自澳洲；當工作上遇到難題時，來自不同地域的人往往有突破框架的想法，對科研發展至為重要。」

他續指出，香港是內地與國際的重要中心樞紐，對初創及人才有很大吸引力，「全球的創科企業可以香港為踏腳石，進入大灣區市場；而內地就可透過香港向世界輸出產品。」加上大灣區城市可與香港相互補足，「以Cellomics為例，香港就負責癌症檢測技術研發，再交由深圳廠房製造產品」，有效促進科研轉化。

對於生物醫藥科技，作為大灣區創科發展的重點領域之一；余博士認為香港在這方面具有高水平經驗，亦有完善基礎配備，加上政府投放基金支持初創、科技應用研究，並推行「科技人才入境計劃」等政策，相信有效輸入海外科技專才。

香港優勢迅速轉化科研落地

在吸納創科人才以外，提供機會讓他們留港發展亦至關重要。來自內地的王皓琦，數年前在香港科技大學畢業，並透過參與「香港科技園創科學院」旗下的「明日創科領袖培訓計劃」，加入AI企業「商湯科技」成為研究員。

王皓琦笑言對資訊科技深感興趣，第一次學習編程就寫了一個學習英語的軟件，「科技帶來的好處，看到自己的發明、創新可以推動社會發展，對我來說非常有意義。」被問及為何選擇留港發展，她認為：「香港是個匯聚全球人才的城市，包括中國及世界，非常多樣化。」又指香港的優勢在於「將科技結合至落地產業，可以從實驗室銜接到商業化系統，商湯科技便是其中一例。」

對於有意加入創科的年輕人，王皓琦直言「香港是個非常值得付出汗水的地方」，又提高剛畢業時參與的培訓計劃，為她帶來不少機會，如透過探訪金融、物流等企業，讓她從創科角度重新認識這些公司。

共建灣區人才庫

面對新冠疫情為香港帶來的挑戰，科技園公司大灣區發展總經理莫偉軒指出，香港的創科生態圈持續發展，「今年職業博覽的工作機會和參展科技公司數量仍創新高，顯示本港創科發展成熟，加上大灣區的龐大潛力，對全球創科人才有很大吸引力。」

他強調，香港具備國際城市定位，擁有5間全球百大的頂尖大學，每年可培育出不少年輕人才。同時，深港兩地在「官產學研」方面加強協作，而隨着香港科學園深圳分園將於今年中開幕，並設立「大灣區創科飛躍學院」（GBA InnoAcademy）、「大灣區創科快線」（GBA InnoExpress），又與各大院校在其大灣區分校建立孵化中心，相信可促進人才、資金、技術及研究等交流。

莫偉軒期望，透過今次T2可匯聚多元人才，協助他們加入創科生態圈。配合港深創科園、新田科技城及「深港科技創新合作區」等發展，把握國家『十四五』規劃、大灣區以至國際的發展機遇，為香港及大灣區創建一個國際人才庫，奠定香港成為國際創科中心。

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以上資料由香港科技園公司提供