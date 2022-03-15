騰訊傳受罰 累恒指跌幅擴至千點 憂疫情擴散西方制裁 中資股全面受壓

明報記者 蔡穎霖、歐陽偉昉

昨晚多隻中概股在美股早段仍有雙位數跌幅，阿里巴巴（9988）的ADS挫10%，較港收市再跌逾3%，折合港元跌穿80元。騰訊ADR則跌逾9%，較港收市跌近2%。至今晨零時，恒指夜期低水223點，報19,309點。

摩通昨晚發表報告，指地緣政治及監管風險均升溫，故一舉下調28隻中資科技股的評級，亦狠劈目標價，例如騰訊目標價由570元削至265元，阿里目標價由175元劈至63元。

摩通大削騰訊阿里目標價

據報，內地監管機構近日發現，微信支付違反人民銀行的反洗錢規定，並在「了解你的客戶（KYC）」和「了解你的業務」等規定方面存在漏洞，更指騰訊的移動支付網絡被發現允許通過賭博等非法交易轉移和洗錢。消息人士表示，罰款金額目前仍在審議當中，可能至少上億元；此將較過去監管機構對非銀行支付公司，違反相關規則的罰款金額大得多。

國家網信辦及銀保監同日發文，前者再就《未成年人網絡保護條例》徵求意見，要求網絡服務提供者限制未成年人的單次消費數額和單日累計消費數額；銀保監則發布《關於警惕過度借貸營銷誘導的風險提示》，提醒消費者要了解消費信貸的有關政策和風險，遠離過度借貸營銷陷阱，防範過度信貸風險。

除了中概股受監管風暴襲擊，地緣政治風險同樣影響市場氣氛。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）揚言，若中國協助俄羅斯規避制裁，將會產生後果。他又表示，華府已跟北京溝通，不會允許任何國家補償俄羅斯因經濟制裁承受的損失。

本地股逆市升 恒生九置漲2%

承接上周五外圍中概股的慘况，港股昨日中午已挫逾700點，午後騰訊受罰款傳聞影響，跌幅擴至近10%，拖累恒指一度跌1137點，收市跌1022點或4.97%，跌穿二萬點水平，收報19,531點。科指跌幅高達11%，收報3778點。主板成交增至2231億元。

個股方面，「ATMXJ」及百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）、攜程（9961）、理想汽車（2015）、小鵬（9868）等通通破底，跌幅最多逾兩成。本地股則逆市升，恒生（0011）升2.6%，九置（1997）升2%，匯控升1.5%，友邦（1299）微漲0.4%。