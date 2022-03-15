騰訊阿里 傳裁員三成

涉雲智慧電商等 公司未回應

綜合內媒報道，騰訊此次裁員6000人，當中平台與內容（PCG）事業群將裁員4000人，雲與智慧產業事業群將裁員2000人。《時代周報》引述一名接近騰訊的知情人士表示，騰訊PCG確實存在裁員狀況，該事業群的電商項目「小鵝拼拼」被解散，手機綜合管理軟體「應用寶」項目組也裁掉部分人員。

而阿里社區電商（MMC）事業群將裁員約兩成，目前多個業務線已經初步敲定裁員名單。資料顯示，MMC事業群於去年3月成立，整合「零售通」和「盒馬集市」。不過《時代周報》引述接近阿里內部的消息指，即使沒有裁員消息，工作或業務表現不達標的員工也有可能需要直接離職，每年流動比例一成左右算正常；若遇上經濟低潮，流失率升至兩成至四成也合理。

倘屬實 相當於11萬人失業

不過，截至去年9月底止，騰訊和阿里的員工人數分別約10.7萬和25.9萬，倘裁員規模是以集團整體員工人數計算，以及兩企均裁員三成，相當於近11萬人因此失業。近年有不少互聯網企業先後裁員，包括愛奇藝（美：IQ）被揭裁員，比例高達兩成以上，快手（1024）、微博（9898）、小米（1810）、滴滴（美：DIDI）、拼多多（美：PDD）等大型互聯網科技企業，相繼傳出業務線調整的消息。