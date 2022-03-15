外資加速逃離中國 麥樸思：憂華企遭制裁

滬深股通連續6日淨沽出

交銀國際研究部主管洪灝發表報告，指外資在2月由淨買入中國國債，轉為淨沽350億美元，是歷來單月最大金額，或是因為俄羅斯央行因被歐美凍結外匯儲備，需要出售部分中國國債以籌集現金，加上一些大行下調中國國債評級並建議客戶減持。

洪灝指出，債券投資者的資金是「聰明錢」，外資對中國國債持倉變動，領先外資於在岸市場資金流和回報率，最長可達約9個月，外資減持國債的波動將影響股市。另外，外資減持國債也會令人民幣受壓，並進一步引發資本外逃。

人民幣昨日連續第三日下跌，截至晚上10時在岸價報6.3639，跌250點子（1元等於1萬點子），3日累貶465點子或0.74%。華僑永亨銀行指，中概股被大量拋售，加上美元上升和地緣政治擔憂，令人民幣明顯回弱（見圖）。

人幣受壓 3日累貶465點子

英國《金融時報》引述多名澳洲退休基金管理層指出，去年內地推出「共同富裕」政策，打擊補習、房地產和科技企業，他們擔心內地大刀闊斧的政策會摧毁整個行業，因此將資金從中資股抽走，以降低政策干預風險。

澳洲退休金：投資中資股風險相當高

澳洲最大退休基金之一、專注中國投資的UniSuper投資總監John Pearce認為，基金直接投資中資股有相當高風險，因為不確定會如何執行政策，而且是否僅針對個別行業，還是政府希望控制整個私營經濟，令投資變得相當困難。

澳洲退休信託基金投資總監Ian Patrick則表示，當投資中國的風險上升，應在長期回報獲得補償，若然沒有的話，或應該投資在經風險調整後回報更皆佳的地方。