內地爆疫 大摩降GDP預測

大摩指出，中國會把遏制疫情放在首位，推遲重新開放經濟。接下來的幾周會重複其對疫情「零容忍」的做法，封鎖工廠，而邊境被視為疫情的漏洞，因此勢將推遲重新開放國際旅遊，亦會延長供應鏈中的交貨時間。該行估計這些措施會一直持續到5月，其後即使可能由「清零」過渡至下一階段政策，過渡的速度會是一個政治決定。

中資餐飲零售股重挫 百勝跌19%

昨日一眾中資餐飲零售股重挫，海底撈（6862）及九毛九（9922）分別跌18%及15%，百勝中國（9987）跌19%。零售股李寧（2331）及安踏（2020）均跌11%。百勝中國昨晚在美國公布，3月首兩周因為內地Omicron疫情，同店銷售大跌兩成，並且近日不斷惡化。

信誠證券聯席董事張智威分析，國內防疫措施「急、硬、嚴」，以及清零目標不變，飲食、零售及交通股會即時受到影響。但他認為全年經濟表現未必很差，因為當局會採取多項振興經濟措施及寬鬆貨幣政策。

昨日車股亦低走，張智威指主要是繼續受俄烏戰火重燃影響，電池原材料鎳的供應受阻，影響電動車生產鏈。理想汽車（2015）跌19%，小鵬汽車（9868）跌22%，蔚來（9866）跌14%，長城（2333）跌11%，比亞迪（1211）及吉利（0175）跌8%。