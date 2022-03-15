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國泰上月內地客倍增料「避疫」 消息指內地要求削航班 公司料3月難見起色

【明報專訊】國泰航空（0293）昨收市後公布2月營運數據，客運運力按月跌28%，貨運運力則僅相當於疫情前25%水平。值得留意，上月來往內地、歐洲等部分航線收入乘客千米數急增超過一倍，與近期離港市民人數急增情况脗合，相信或與避疫有關。顧客及商務總裁林紹波稱，3月原本客運需求集中的內地航線，受當局實施更嚴格客運運力限制下，料客運需求未有顯著復蘇迹象。有消息指內地近期已要求香港削減飛往內地的航班數量。國泰昨日股價跌3.2%。

明報記者 陳麗歡

據消息人士透露，近日內地當局減少由香港飛往內地的航班數量，例如國泰每天飛上海的航班，早前因為需求理想增至每天兩班，但近日要重新減至每天一班，部分已預訂機票的乘客被要求重訂稍後的機位或退款。

本月港運載出口貨量仍受壓

林紹波在公告中表示，本來預期3月份客運需求多集中於往來內地航線，但是內地當局因防控疫情而實施更嚴格的客運運力限制措施，加上本港現有旅遊限制仍然持續，預期本月客運需求將不會有顯著的復蘇迹象。

貨運方面，林紹波表示，在長途貨運航班營運能力持續受壓下，公司將重新部署前往北亞和印度次大陸的貨機航班。他又表示，公司努力增加長途貨運運力，並已恢復了前往美國亞特蘭大、休斯敦和邁阿密的貨機航班，本月由香港運載的出口貨量將仍受壓，但其他市場需求轉強。

據國泰披露，2月載客人次達3.12萬，按年升47.9%，收入乘客千米數按年升5.2%，當中，內地航線收入乘客千米數按年升近3倍，歐洲也升逾1倍，包括澳洲的西南太平洋按年升96.8%。乘客運載率按年升33.8個百分點至47.6%，客運力則跌69.4%，僅能營運疫情前不足2%水平。

客運力僅疫前不足2%

林紹波表示，月內由中國內地經香港前往長途航點的客運需求持續，而農曆新年後亦有不少乘客由香港前往中國內地。此外，中國內地與香港的留學生前往澳洲的需求亦見增長，因此，2月的乘客量按月有所增加，載客率升至近48%。

至於2月貨運表現，運載貨物按年跌20.9%至6.51萬噸，貨物收入噸千米數按年跌53.3%，運載率升0.9個百分點至80.5%。貨運力按年跌53.8%。林紹波表示長途貨運航班因應機組人員檢疫措施而削減，2月貨運運力相當於疫情前25%。由於當局收緊中國內地與香港的跨境陸路貨運安排，加上本港疫情升溫，導致本地市場需求減少。再者，在農曆新年過後，由亞洲前往長途航點需求復蘇步伐亦較市場預期緩慢。