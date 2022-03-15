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上市委制裁董事宗數按年飈2倍 今年檢討IPO資格及GEM

【明報專訊】聯交所昨日刊發去年度《上市委員會報告》，提到上市委員會去年審理119份上市申請，按年減少逾兩成，並對18宗覆核及29宗紀律個案進行聆訊，其中制裁董事個案宗數增逾兩倍，由2020年的59宗增至185宗，當中有57項為「損害權益聲明」。

去年審理上市申請減逾兩成

聯交所表示，今年將檢討首次公開招股（IPO）資格規定及GEM（前稱創業板），並會檢討「同股不同權（WVR）」架構上市公司是否適合上市等。

年內，上市科展開了56宗新調查，較2020年減少12宗，並完成48宗調查，而完成一宗調查平均需時拖長，由2020年的9.7個月增至10.5個月。上市科去年亦制裁了185名董事，當中執董、非執董及獨董人數由2020年的30、9和20宗，分別大增至去年的100、16和69宗。聯交所亦取得21項指令，要求上市公司及其董事採取補救行動，包括董事培訓、委聘合規顧問和內部監控檢討等。

此外，聯交所表示，今年會檢視現行上市規定中，使未盈利但需要資金研發的科技公司難以主板上市的規定。

交易所亦擬諮詢市場意見，包括優化IPO價格發現程序及市場基礎建設、檢討環境、社會及管治（ESG）報告指引、進一步無紙化上市改革等，並因應IPO結算程序的變動而修訂《上市規則》，以及檢討有關結構性產品的條文。