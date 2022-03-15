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2月強積金錄50億淨流入 中港股基金最多

標籤：經濟

【明報專訊】積金評級有限公司的數據顯示，2月份強積金錄得強勁的資金淨流入，總額估算約為50億元，以月計是自2018年以來第三大淨流入。當月流入最多的是香港及中國股票基金，有19.93億元，貨幣市場基金亦有逾12億元淨流入，但美股基金則為淨流出，有2.53億元。

總資產1.13萬億 2020年11月來最低

不過由於環球市况不穩，450萬名強積金成員的平均帳戶結餘繼續下跌至約248,600元，按月跌幅約為4600元。以2022年起計，平均帳戶結餘則下跌了約11,500元，是自2020年11月以來首次跌穿250,000元。截至2月底，強積金總資產約為1.13萬億港元，是自2020年11月以來最低水平。

積金評級主席叢川普表示，儘管極端的陰霾影響全球，2月份強積金體系仍錄得約50億元的強勁資金淨流入。他表示，評稅年度即將結束，而「可扣稅自願性供款」（TVC）戶口給予強積金成員十分優惠的扣稅方案為將來退休作儲蓄，他認為2月份高於平均水平的資金淨流入很大部分是透過開納或加注TVC戶口所致。

市况展望方面，他預計強積金成員將繼續由美股及歐洲股票轉移至其他的資產類別。在強積金內的中國及香港股票一直以來受追捧，但今年初以來香港股市表現差強人意或會導致資金流走。