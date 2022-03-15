調查：疫下維持儲蓄比率跌

平均預期儲17年才夠付首期

FinFit指數是透過量度調查對象在理財習慣、理財知識、理財計劃及網絡保安和安全四大範疇的主要表現指標，評估港人財政狀况。在疫情持續下，香港人FinFit指數得65分，滿分100，而2020年下半年為66分。有六成受訪者被評為「財政中等健康」，較上次高出7個百分點，但被評為「財政非常健康」則減少7個百分點至20%。

此外，受訪者為了置業，有四成人會避免揮霍或過度消費及更主動投資以實現目標。受訪者預期平均需要儲蓄17年，才有足夠資金繳付首期，有逾五成人則表示須有家人財政支持才能實現目標。被評為「財政非常健康」人士一般13年可以到儲蓄足夠置業首期；「財政不健康」則需時22年。

調查亦發現近九成人「財政非常健康」，及近八成「財政不健康」人士都會循多種途徑，包括分行網絡及數碼渠道處理財務，約四成受訪者表示使用流動及網上理財的次數增加，三成表示到訪分行的次數減少。

匯豐香港區財富管理及個人銀行投資及理財部主管安博哲表示，調查顯示，疫情影響了港人的儲蓄和投資習慣，反映及早進行穩健理財規劃的重要性。