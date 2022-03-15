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美將加息日續鴿派 圓匯5年低 兌港元跌至6.6 油價曾回落7％

【明報專訊】聯儲局料於本周啟動加息周期，同於本周議息的日本央行料長期維持鴿派，對日圓匯率帶來下行壓力。加上原油等大宗商品價格高企，令日本貿易平衡的前景惡化，導致日圓受壓。日圓兌每美元昨跌至118水平，為2017年1月以來低位（見圖）。每百日圓兌港元跌至6.6左右。美元兌瑞郎昨高見0.9363，觸及去年11月底高位。早前隨大宗商品價格上漲的澳元和紐元下滑，每澳元兌0.7229美元，每紐元兌0.6775美元。

受聯儲局加息的前景帶動，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升至1.83厘，為兩年半以來高位。美國10年期國債孳息率升穿2.1厘，為2019年7月以來最高。市場期待俄烏談判取得進展，加上內地疫情可能影響原油消耗，國際油價昨午夜前跌逾7%。布蘭特期油回落至每桶103美元，紐約期油跌穿每桶100美元的心理關口。普遍大宗商品價格回落，鈀金價格大跌15%。現貨金跌約1.5%至每盎司1955美元。道指早段升逾400點，標普500指數升1%。美國進入夏令時間，提早於香港時間晚上9時半開市。

道指早段升400點

巴克萊分析指出，日本央行鴿派傾向，與聯儲局準備啟動加息周期形成對比，加上能源價格高企損害日本貿易條件，將繼續為日圓帶來下行壓力，日圓兌每美元在觸及2016年底的118.6低位前，都沒有明顯阻力。此前數據顯示，直至今年1月，日本已連續6個月錄得貿易逆差。

三菱日聯分析師預期，俄烏衝突預計不會妨害聯儲局與英倫銀行本周加息，日本央行仍將保持不變，除非俄烏形勢顯著緩和，否則美元應保持強勢。大和證券的分析指出，歐美對俄羅斯的制裁難以放鬆，大宗商品價格可能保持高位，令日圓因日本的貿易逆差膨脹而受壓。

英次季通脹料破9％ 料本周加息

隨着美國2月CPI按年升7.9%再創40年高位，聯邦基金利率期貨交易員預計，本周將加息四分之一厘，到今年年底的政策利率為1.75厘，意味聯儲局今年至少加息6次。不過聯儲局也面臨政策收緊令經濟增長放緩的風險。歐美對俄羅斯的制裁帶動大宗商品價格上漲，也為全球經濟復蘇軌迹帶來不確定性。

英倫銀行亦將於周四公布議息聲明，普遍預期它將連續第3次加息。此前數據顯示，英國1月CPI按年升5.5%。不過由於油價高企，部分分析預期次季通脹可能突破9%，經濟下行壓力和通脹上行風險，將為英倫銀行的加息路徑帶來考驗。

通脹高企 馬斯克籲持實物資產

特斯拉（Tesla 美：TSLA）行政總裁馬斯克表示，在通脹高企之際，持有實物資產，例如房子或生產優質產品的公司股票，都比持有美元好，又強調不會出售手上的比特幣、以太幣及狗狗幣。3隻虛幣昨晚微升，比特幣和以太幣分別在3.9萬美元及2500美元水平徘徊，狗狗幣微升至0.1145美元。

（綜合報道）

[國際金融]