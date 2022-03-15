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歐盟擬限能源密集式挖幣

【明報專訊】歐洲議會的經濟委員會周一就加密資產市場（Markets in Crypto-Assets, MiCA）規範框架的草案進行投票。CoinDesk指出，草案修訂版刪除針對比特幣和以太幣的一些條款，包括禁止那些採用「工作量證明」（proof-of-work）的能源密集型挖礦模式虛擬貨幣，不過修訂版仍會爭取虛幣的交易驗證須遵守歐盟的「最低環境可持續標準」 （minimum environmental sustainability standards） 。

法議員批評削歐競爭力

「工作量證明」是一種能源密集型共識機制，是比特幣和以太幣等虛幣的生成基礎。消息稱，修訂內容提到，如果「工作量證明」的驗證機制在小範圍內進行，可毋須滿足最低的環境可持續標準，但未知何謂「小範圍」或「最低」可持續標準。據報，MiCA框架的原先草案，包含一項措辭強烈的條款，建議由2025年1月起，禁止依賴環境不可持續的機制提供加密服務，但該條款因行業強烈反對而取消。

分析指出，以太幣可由「工作量證明」轉向能源消耗較低的「權益證明」（proof-of-stake）模式，但這模式不適用於比特幣。

法國國會議員Pierre Person在Twitter（美：TWTR）指出，美國總統拜登最近才簽署命令，要求美國聯邦政府研究發行數磚美元的可能性，批評歐洲加強相關規管會妨礙歐洲的競爭力。

（綜合報道）

[國際金融]