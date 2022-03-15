moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

軟銀旗下基金沽韓電商套78億

【明報專訊】軟銀（日：9984）的科技企業持股價值持續下滑，其提交美國證交會（SEC）的文件顯示，旗下願景基金（Vision Fund）上周大舉拋售韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG）的股票，以平均每股20.87美元的價格，沽出5000萬股，套現10億美元（約78億港元）。

分析：軟銀融資面臨挑戰

軟銀早於2015年就開始投資Coupang，當時願景基金尚未推出。去年9月，願景基金以平均每股29.69美元的價格，出售價值16.9億美元的Coupang股票。上周的沽貨價格，較去年9月低近30%，反映軟銀的融資面臨一些挑戰，不過軟銀仍大有斬穫。

Redex Research分析師Kirk Boodry估計，軟銀對Coupang的平均投資成本為每股4.8美元。願景基金目前仍持有4.612億股Coupang。

Coupang於去年3月上市，IPO發行價為35美元，上周股價跌至17美元左右。該公司迄今尚未盈利，第四季淨虧損擴大至4.05億美元，對上一年同期淨虧損為8275.5萬美元。

投資者對軟銀投資組合中的虧損企業持懷疑態度，而軟銀的投資組合也受到中國科技股價格暴跌的打擊。軟銀正陸續減持一些上市公司的股份，並透過第二隻願景基金進行新投資。不過有分析估計，軟銀價值90億美元的股票回購計劃仍未籌集到足夠資金。軟銀的股價今年迄今已下跌近兩成。

（綜合報道）

[國際金融]