梁天卓：停課令學童輸在起跑線

上網課學生 較面授課學生成績退步

除了因為要擔心無人在家照顧小孩之外，我想不少父母更多的是擔心小朋友失去在學校學習的機會。在最近一篇名為《Pandemic Schooling Mode and Student Test Scores: Evidence from U.S. School Districts》的工作論文裏，幾位經濟學者發現在疫情期間所有學生的成績都出現大倒退，例如數學科分數平均下跌超過14個百分點，英文科則下跌超過6個百分點。

更重要的是，當研究再看疫情期間大部分時間仍能保持面對面授課的學生成績時，發現他們成績下跌幅度比整體成績下跌幅度的平均要小，其中數學科分數下跌約4個百分點，英文科則只下跌約3個百分點。

換言之，即使是能夠網上授課的學生的成績亦會比面對面授課的學生更為退步！

有人可能會認為「成績只是一時，將來收入才是一世！」現在的問題是：缺課一段時間對將來的收入有沒有影響呢？這次疫情才過了兩年，現在學童將來的收入如何我們只能靠估。

不過，在1966和1967年德國就試過因為當時教育政策的改變而短暫縮短學年，結果有德國的經濟學者就發現當年受影響的學童將來收入因此下降了5%！

學者估算 停學半年將來收入跌2.3％至8.4％

早前在另一篇論文《The Economic Impacts of Learning Losses》，兩位學者估算世界各地因為疫情已停學，學童將來的收入會大幅下跌。如果學童因為疫情停學半年，這些小朋友將來的收入會下跌2.3%至8.4%不等。

悟已往之不諫，知來者之可追，之前停課的成本已經成為歷史成本，但政府在制定將來的授課安排時應否將這些成本考慮在內，以免本地學童繼續「輸在起跑線」呢？

中大亞太研究所經濟研究中心成員 facebook.com/economics3.0

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[梁天卓 經濟學爸]