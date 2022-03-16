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恒指1個月瀉6300點 外資續棄A股 美銀︰投資者避險 現金水平兩年高

【明報專訊】港股連續兩日急瀉千點，近一個月以來已累挫6300點。昨日恒指一度跌1296點，即市曾見10年低位，收市續破近6年低位（見圖1）。騰訊（0700）跌穿300元大關，阿里巴巴（9988）低見71元。內地意外不減息，清倉潮繼續由科技股蔓延至內房、內險、零售等板塊。資金不單逃離中國市場，據美銀的月度基金經理調查顯示，投資者對全球股票的配比已降至2020年5月以來最低水平。

明報記者

美國銀行的月度基金經理調查顯示，他們已將現金持有量提高至兩年最高水平，達到近6%。在3月4至10日期間受訪、管理約1萬億美元資產的投資者中，大多數現在預計2022年股市將出現熊市，對全球股票的配比已降至2020年5月以來最低水平，對大宗商品的配比卻飈升至創紀錄的33%。

單日走資逾160億人幣 年半來最多

投資者繼續撤出中國市場，昨日滬深股通共淨沽出160.25億元人民幣，是逾年半以來最多。本月以來已累沽逾667億元人民幣，接近2020年3月全月的規模（見圖2）。上證綜指及滬深300指數昨日均挫近5%。

騰訊跌穿300元 美ADR早段大反彈

昨晚美股早段，多隻中概股大反彈，有逾雙位數升幅，騰訊及阿里ADR分別較港收市升7%及5%。恒指夜期曾經高水逾600點，重返19,000點水平。

恒指昨日早段跌逾900點後一度回穩，內地1至2月經濟數據勝預期（見另稿），恒指跌幅曾收窄至不足200點，科指更一度倒升。但人行僅超額續做MLF（中期借貸便利），沒有一如預期減息，加上地緣政治及疫情仍影響市場情緒，恒指午後急挫近1300點，即市低見18,235點，屬10年低位；收報18,415點，跌1116點或5.72%；國指跌6.58%，科指跌8.1%。騰訊及阿里均跌一成，美團（3690）跌5.9%，小米（1810）及網易（9999）均跌逾7%，京東（9618）跌10%，大型科技股全破底。

不過昨日跌得最傷的不止科技股，龍湖（0960）跌15%，碧桂園服務（6098）跌12.8%，為表現最差藍籌股。平保（2318）重挫12.6%，跌穿50元見近5年低。野村認為深圳封城對百勝中國（9987）及海底撈（6862）影響不大，因其深圳市場佔比小，但內地多地現疫情，海底撈仍重挫10%；另青啤（0168）跌逾6%。

深圳封城損供應鏈 中興瑞聲比亞迪挫

市場續擔心內地的防疫封鎖措施會影響經濟，美銀指出，這一波疫情牽連大灣區，其經濟規模及對GDP的重要，將導致本輪疫情的影響較以往大。該行又指，深圳封城將令供應鏈受損，尤其全國的電子器械及高科技產品出口均依賴深圳（見圖3）。總部在深圳的中興通訊（0763）、瑞聲科技（2018）及比亞迪（1211）昨日分別跌10.6%、7.5%及6.8%。