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內地爆疫 專家料經濟受壓

【明報專訊】農曆新年及北京冬季奧運會等利好因素刺激下，內地今年首兩個月主要經濟數據好過市場預期，其中社會消費品零售總額按年增長6.7%，勝於預估增長3%。國家統計局表示，內地1至2月經濟復蘇趨勢較好，惟有經濟師指出，近期內地主要城市新冠疫情反覆，預期未來經濟續受壓。

撇除價格因素，內地1至2月消費品零售實際增速為4.9%，而去年12月份為負增長0.5%。期內工業增加值按年增長7.5%，勝預期增長4%；不包括農戶固定資產投資按年增長12.2%，好過預期的5%。單計2月份，全國城鎮調查失業率為5.5%，比1月升0.2個百分點，與上年同期持平，但較市場預估5.1%為差。

首兩月數據佳 復蘇基礎未穩

儘管內地今年首兩個月經濟復蘇趨勢較好，惟國家統計局發言人付凌暉表示，受企業成本上升壓力和新冠疫情變化等因素的影響，中國經濟持續復蘇的基礎尚不牢固，後期走勢仍待觀察。他續稱，今年當局預期5.5%的經濟增速目標不低，但還是有條件和基礎實現目標。

農銀國際宏觀研究主管姚少華指出，3月以來全國各地再度爆發新一波疫情，包括上海、深圳、東莞等內地主要城市感染人數迅速攀升，或對月內宏觀經濟帶來衝擊；另俄烏衝突導致全球大宗商品價格攀升，為中國帶來輸入性通脹，中小企業經營成本居高不下，加上內房銷售維持疲弱，經濟增長壓力仍然不小，未來仍需宏觀政策繼續支持，以實現今年經濟增長目標。

經濟數據較預期佳，昨日人行沒有下調MLF（中期借貸便利）利率，雖然淨投放1000億元人民幣，但僅為平價續作。