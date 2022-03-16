網信辦進駐豆瓣網 整頓「嚴重網絡亂象」

屢遭監管部門點名 去年遭罰逾20次

去年12月，當局約談豆瓣網主要負責人及總編輯，指網站及其帳戶屢次出現法規禁止發布或傳輸的信息，形容「情節嚴重」，責令公司立即整治，嚴肅處理相關負責人，並對豆瓣網罰款150萬元（人民幣，下同），事件距今僅3個月。在去年1至11月，網信辦指導北京市網信辦對豆瓣網實施20次處罰，當中多次罰款50萬元，累計罰款高達900萬元。

豆瓣網為內地最大影音書籍分享平台，以書籍、影視內容信息、評論、評分為主要業務，提供書籍及影音推薦、線下同城活動、小組話題交流等多種服務功能，不過在內容審查和用戶個人資訊收集方面，網站屢遭內地監管部門點名。

根據網信辦的統計數據，去年全年內地受理網絡違法和不良信息舉報共1.66億宗，其中豆瓣的受理量為351.4萬宗，位列內地主要商業網站的第六位。今年以來，豆瓣網已陸續展開整治行動，包括農曆新年網絡環境、「飯圈」亂象、違規財經信息、用戶帳號營運等。