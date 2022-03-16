moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

平安好醫生去蝕逾15億人幣 主因投資轉型

標籤：經濟

【明報專訊】平安好醫生（1833）昨日公布，去年度收入按年增加6.8%至73.34億元（人民幣‧下同），但集團指由於持續投資「戰略升級」，在渠道、服務和產品方面加大費用投入，期內淨虧損顯著擴大至15.38億元，繼續不派股息。主席方蔚豪（圖）表示，集團此前為新戰略方向已作出大額投入，預料相關投資今後會愈來愈少。

方蔚豪指出，單計去年下半年度淨虧損約6.6億元，實際按年有所減少，至於全年淨虧損增加，則與發展新戰略有關，集團從原有只向消費者銷售，擴大至向企業銷售，並且在消費者層面主要追求數量，轉為追求質素，因此投資加強產品、服務及渠道等各方面力。他表示，在轉型期間，收入有所下跌，加上體檢履約率回升，以致成本增加，因此毛利率跌9.5個百分點至36.1%。

去年底註冊用戶4.23億人次

按年增13.4%

截至去年底止，集團平台註冊用戶達4.23億人次，按年增加13.4%，累計諮詢量達12.69億人次，按年增加26.4%。過去12個月付費用戶達3900萬人，付費用戶轉化率約24.8%，按年增加19.4個百分點。商城方面，錄得訂單成交額（GMV）61.19億元，按年增加11.8%。

合作醫院逾3600家

自有醫療團隊和AI輔助診療系統平台上積累的20個科室，共有超過4.8萬名內外部醫生團隊及健康師、營養師和心理諮詢師。O2O（線上到線下）業務截至去年尾，合作醫院數目逾3600家，其中超過50%為三甲醫院。