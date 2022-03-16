moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

FIS料電子錢包將成港首要電商支付渠道

標籤：經濟

【明報專訊】疫情持續逾兩年，港人愈來愈習慣非接觸付款方式。金融服務商FIS 旗下Worldpay發表《2022年全球支付報告》，報告指出，到2025年，電子錢包將會取代信用卡，成為本港首要的電商支付方式，交易額佔比可達四成，而信用卡則只佔37%。但就去年而言，信用卡無論在電商支付或到店支付，均居榜首，但電子錢包的佔比則在提升，兩者均受惠港府去年派發電子消費券。年內，在到店支付方面「先買後付」支付方式漸冒起。

去年電商支付方式與2020年比較，按交易額計算，信用卡的佔比按年跌2個百分點至43%，但仍佔最多，電子錢包按年升4個百分點至33%，銀行轉帳則按年保持不變，佔比11%。Worldpay from FIS 香港支付服務發言人蘇鈞濠表示，政府去年發放電子消費券亦加快了電子支付在港的應用，儘管如此，信用卡的地位仍然屹立不倒，作為電子錢包充值的主要資金來源之一，信用卡將繼續滲透市場。展望未來，商家需要力求創新，並與領先技術供應商合作以滿足現代消費者多元化的需求。

「先買後付」料高速增長

到店支付方式方面，「先買後付」的交易額佔比由2020年的沒有統計，至去年為2%。報告指出，先買後付在本地的接受程度將會愈來愈高，隨着新興付款平台陸續進入市場，先買後付的交易量將在未來4年高速增長，預測其增長速度將力壓其他支付方式，預料至2025 年，先買後付將成為增長最快的網上購物支付方式，其複合年均增長率達到 59%。

信用卡仍然是港人店內消費的首選，交易額佔比55%；電子錢包佔比24%，現金佔比11%。報告指出，信用卡到店消費交易趨勢將保持，預計至2025 年，總交易額佔比 50%；電子錢包將成為香港增長最快的店內消費支付方式，預計電子錢包將於 2025 年佔總交易額 36%，其複合年均增長率達到 16%。