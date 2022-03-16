參議員曼欽反對拉斯金任儲局副主席

雙方氣候變化立場分歧

曼欽來自煤炭資源豐富的西弗吉尼亞州，並支持擴大油氣開採，與共和黨人同樣在氣候變化問題立場上與拉斯金持相反意見。60歲的拉斯金曾撰文支持聯儲局加強關注氣候變化所帶來的金融風險，並主張監管機構在應對氣候問題時發揮更大作用。雖然她在確認提名聽證會上態度似乎有所軟化，稱聯儲局不應對資本如何在各行業分配提出強制要求，但未獲取曼欽及共和黨人信任。曼欽稱仔細審查拉斯金資歷及以往的公開聲明，她的能源政策觀點令人擔憂，因此無法支持她。

拉斯金在2010至2014年間曾是現任財長耶倫在聯儲局的同僚，協助推動旨在限制金融機構風險的《多德—弗蘭克法案》（Dodd-Frank Act），是金融業規管的鷹派人物。2014至2017年間，她在奧巴馬政府擔任財政部副部長。

此外，歐洲議會經濟委員會否決一項可能在歐盟範圍內禁止比特幣的決議，同時制定新規保護消費者，並確保區塊鏈技術減少能源消耗。委員會否決了禁止採用「工作量證明」（proof-of-work）的能源密集型虛幣挖礦模式的草案，意味比特幣不會被禁，不過歐盟準備將更多對自然環境影響較小的區塊鏈技術納入歐盟標準。

（綜合報道）

[國際金融]