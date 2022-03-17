中央維穩 恒指即彈1672點 劉鶴︰保持資本市場平穩 續支持境外上市

港金融穩定 兩地監管加強協作

是次金穩委召開的是專題會議，非恒常的會議。會上針對宏觀經濟、資本市場、中概股問題、境外上市問題、互聯網平台整改等多個市場關注的議題都有觸及（見表），用詞亦明顯以安撫市場信心為主。例如，雖然新華社發稿沒有特別提到近日股市的動盪，但會議指出要「 保持資本市場平穩運行」，更特別指出「 關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作」。近期中央對科網及教育等多個行業整治，引起市場不安，亦被外資認為缺乏可預期性，而是次會議亦提到「 凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性」。

要求積極出台利好市場政策

近日美國針對中概股的監管行動，引發除牌風險，金穩委會議亦提到，關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。同時更強調「 中國政府繼續支持各類企業到境外上市」。對於宏觀經濟，雖然本周二人行沒有如預期般減息，但金穩委指出，「要切實振作第一季度經濟，貨幣政策要主動應對」。綜合而言，會議要求「積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策」。

金穩委會議完結後，人行、銀保監及中證監先後再發文回應，中證監提到要共同維護香港市場健康穩定發展，銀保監亦表示支持香港金融市場健康發展。中央全面唱好推動港股，恒指收市報20,087點，急漲1672點或9.08%，創近14年最大升幅；科指收市升22%，收報4243點；國指漲12.5%報6889點。主板成交高達3098億元。

夜期昨晚高水766點

昨晚美股早段，中概股普遍有逾兩成升幅。恒指夜期亦繼續顯著做好，截至昨晚近11時，恒指夜期曾高水766點，高見20,853點。。

中央言論為中資股風險降溫，科技股報復式反彈，阿里巴巴（9988）急升27%，騰訊（0700）急升23%，美團（3690）、京東（9618）、攜程（9961）、快手（1024）均升逾30%，萬國數據（9698）及嗶哩嗶哩（9626）更急漲逾40%，普遍創下單日升幅紀錄。藍籌股普遍急漲，例如海底撈（6862）升21%，比亞迪（1211）及舜宇（2382）升逾17%，港交所（0388）升11%。

明報記者