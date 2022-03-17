交銀洪灝︰恒指反彈後料再探底

近月主板沽空比率維持接近兩成（見圖）的高水平，本周累計總賣空金額為1567.27億元。洪灝表示，看淡期權成交量亦升至歷來最高，市場急需認沽期權以對冲下跌風險，反映市場情緒悲觀，但也助長回補空倉的反彈幅度。昨日金穩委釋放積極信號後，市場情緒稍為平復，恒指會有一個技術緩解期。

洪灝表示，中國內地新政策出台後，港股會較為回歸基本因素，當市場極度低迷時，恒指往往迅速回升，但若美國經濟同時衰退，恒指在反彈後將再試新低。從近期美國市場流動性、銀行貸款意願、實質工資、勞工生產力增長等數據顯示，美國經濟快速放緩，聯儲局在高通脹下政策空間有限，同時中國內地經濟亦在放緩，他認為恒指或會在18,000點附近二次探底。

葉尚志：留意港匯能否回到7.81以上

中美監管部門在中概股監管表示合作有進展、俄羅斯和烏克蘭談判有好消息、內地平台經濟監管吹和風，第一上海首席策略師葉尚志表示，港股經歷利空盡出後，好消息觸發股市連升帶挾，昨日的3097億元成交額，其中2000億元是在金融委消息帶動急升後出現，因此較看好今輪反彈力度可升見21,000點，恒指短期在18,200點已見階段底部。葉尚志認為，及後走勢視乎資金外流是否有改善，可留意港匯能否回到7.81以上，另外美國聯儲局加息對市場影響、俄烏局勢、中國內地疫情變化等變化，仍需要觀察。港元自前日的7.83回升，截至晚上10時報7.821。