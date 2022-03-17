B站擬申港雙重上市 第二上市中概股首例

助減美除牌後交易風險

受惠金穩委指繼續支持企境外上市，嗶哩嗶哩昨天在港股反彈40.8%，收報179.7元；嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤前升逾三成，截至昨晚11時升逾四成，較港股收市高16%。集團表示，在主要上市轉換事項後，嗶哩嗶哩仍為香港和美國雙重上市的公司，其Z類普通股及美國存託股（ADR）將繼續在兩個證券交易所內買賣，且仍可以繼續互相轉換。公司表示，主要上市轉換事項須待市場狀况、董事會進一步批准，以及取得所需監管批文等條件達成，方告作實。

去年3月，嗶哩嗶哩以二次上市方式回流；若選擇成為雙重上市的公司，可減低被美國除牌後的交易風險，但需要符合香港上市要求，當中包括同股不同權（WVR）的中概股，也要符合香港的相關規矩，例如一股投票權不多於10票。根據嗶哩嗶哩招股文件，公司Y類和Z類普通股持有人分別有權行使10票和1票投票權。

另有外電報道，美國監管機構正繼續尋求與中國達成協議，以結束長達數年的中概股上市審計拉鋸戰。據報，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）表示仍然有興趣與中國當局保持關係，正在積極參與跟中央的會面以達成協議，使該委員會能夠有途徑接觸中國內地和香港的會計機構。PCAOB強調，就算跟中國當局達成協議，但該委員會仍要確保其選擇文件的靈活性，將對所有公司的審計要求一視同仁。