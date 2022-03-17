B站擬申港雙重上市 第二上市中概股首例

【明報專訊】在美掛牌中概股面臨除牌危機，嗶哩嗶哩（B站）（9626）昨收市後宣布，獲董事會批准一項動議，爭取自願轉換至在港交所（0388）主板雙重上市，預料為首家在港第二上市中概股出手申請「轉正」。董事會同時授權公司高層管理人員籌備相關工作及着手準備所需手續，以完成主要上市轉換事項。
受惠金穩委指繼續支持企境外上市，嗶哩嗶哩昨天在港股反彈40.8%，收報179.7元；嗶哩嗶哩美股（美：BILI）盤前升逾三成，截至昨晚11時升逾四成，較港股收市高16%。集團表示，在主要上市轉換事項後，嗶哩嗶哩仍為香港和美國雙重上市的公司，其Z類普通股及美國存託股（ADR）將繼續在兩個證券交易所內買賣，且仍可以繼續互相轉換。公司表示，主要上市轉換事項須待市場狀况、董事會進一步批准，以及取得所需監管批文等條件達成，方告作實。
去年3月，嗶哩嗶哩以二次上市方式回流；若選擇成為雙重上市的公司，可減低被美國除牌後的交易風險，但需要符合香港上市要求，當中包括同股不同權（WVR）的中概股，也要符合香港的相關規矩，例如一股投票權不多於10票。根據嗶哩嗶哩招股文件，公司Y類和Z類普通股持有人分別有權行使10票和1票投票權。
另有外電報道，美國監管機構正繼續尋求與中國達成協議，以結束長達數年的中概股上市審計拉鋸戰。據報，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）表示仍然有興趣與中國當局保持關係，正在積極參與跟中央的會面以達成協議，使該委員會能夠有途徑接觸中國內地和香港的會計機構。PCAOB強調，就算跟中國當局達成協議，但該委員會仍要確保其選擇文件的靈活性，將對所有公司的審計要求一視同仁。