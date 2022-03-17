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英監管拖累 長建去年僅多賺3% 派息連升25年 手頭現金勁減四成

【明報專訊】長建（1038）及旗下電能（0006）昨日公布去年度業績，受英國監管要求影響，長建純利75.15億元，按年僅增長3%（見表）；電能純利更接近零增長，兩者業績均低於市場預期。雖然長建去年營運現金流創新高，並維持派息增長，惟因回購一筆12億美元（約93.6億港元）資本證券，集團手頭現金銳減，至去年底按年減少四成至81億元。

明報記者 陳偉燊

長建繼續維持穩定派息，連同中期息，去年每股派息2.5元，保持連續25年增長。期內營運現金流84億元，按年增長8%，創歷史新高。不過，集團手持現金按年減少40%至80.85億元，財務狀態由流動資產淨值，變為錄得約64.08億元淨流動負債，負債淨額對總資本淨額比率14.7%，按年增1.6個百分點，主要與年內斥資贖回2016年發行的12億美元永久資本證券，並扣除發行6億美元永久資本證券有關。

英國業務仍為長建最大盈利來源，去年貢獻分部盈利約23.71億元，按年跌9%，主要是由於當地企業稅率由19%上調至25%，去年錄得高於2020年非現金遞延稅項相關支出，以及無形資產遞延稅項負債的稅額抵免亦於去年入帳。集團表示，撇除稅項因素，當地業務溢利應上升7%；另若撇除相關影響，以及於2020年出售Portugal Renewable Energy的收益，經調整後純利增長22%。

此外，去年來自電能貢獻盈利約22.08億元，與去年相若。澳洲基建業務溢利19.03億元，按年增長2%。由於在2020年度出售Portugal Renewable Energy，歐陸基建業務的溢利為6.94億元，按年減少55%。

電能純利微升0.1% 末期息2.04元

至於電能去年純利僅升0.1%至61.4億元，每股派末期息派2.04元，按年持平。若撇除英國業務的非現金遞延稅項相關支出及於2020年出售葡萄牙Iberwind之收益，調整後純利應上升10%。

電能手持現金亦見明顯減少，至去年底止持有約46.1億元，按年跌逾一成，是2015年以來最低。