moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

煤價急升 潤電去年純利跌八成

【明報專訊】華潤電力（0836）公布，受惠售電量增加，去年收入按年升近三成至898億元，惟煤電業務因煤價急升錄得得虧損，拖累純利顯著下滑至15.93億元，若以人民幣計算，去年純利跌79.8%。潤電表示，今年將繼續發展可再生能源，新增風電和光伏項目併網容量目標為6300兆瓦，估計至2025年底，可再生能源裝機容量佔比超過50%。

潤電擬派末期息每股4.5仙，全年共派息29.5仙，按年減少五成。受大市反彈帶動，潤電昨日股價升逾一成。

潤電表示，去年可再生能源業務核心利潤貢獻升85.38%至83.81億元，惟煤炭發電業務盈轉虧，核心虧損為59.42億元，主要由於年內煤炭價格顯著上漲，附屬燃煤電廠平均單位燃料成本大增60.4%至每兆瓦時305.8元人民幣。

集團去年附屬電廠售電量按年升14.4%至17.73萬吉瓦時，其中風電場和光伏電站的售電量分別升57.8%和63.2%，附屬火電廠升7.5%。去年市場電平均電價較標桿上網電價降幅為3.4%，按年有所收窄。去年底集團運營裝機容量6.05萬兆瓦，營運權益裝機容量4.8萬兆瓦，其中火力發電佔比67.8%；風電、光伏及水電發電項目佔比32.2%，較2020年底上升6.3個百分點。