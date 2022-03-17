煤價急升 潤電去年純利跌八成

潤電擬派末期息每股4.5仙，全年共派息29.5仙，按年減少五成。受大市反彈帶動，潤電昨日股價升逾一成。

潤電表示，去年可再生能源業務核心利潤貢獻升85.38%至83.81億元，惟煤炭發電業務盈轉虧，核心虧損為59.42億元，主要由於年內煤炭價格顯著上漲，附屬燃煤電廠平均單位燃料成本大增60.4%至每兆瓦時305.8元人民幣。

集團去年附屬電廠售電量按年升14.4%至17.73萬吉瓦時，其中風電場和光伏電站的售電量分別升57.8%和63.2%，附屬火電廠升7.5%。去年市場電平均電價較標桿上網電價降幅為3.4%，按年有所收窄。去年底集團運營裝機容量6.05萬兆瓦，營運權益裝機容量4.8萬兆瓦，其中火力發電佔比67.8%；風電、光伏及水電發電項目佔比32.2%，較2020年底上升6.3個百分點。