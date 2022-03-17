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俄擬盧布償美元債息恐主權違約 美元帳戶被凍結 款項無法轉達收款人

【明報專訊】面對歐美制裁的俄羅斯政府，昨天合共有1.17億美元（約9.1億港元）的美元計價債券利息到期償還。俄羅斯財政部此前表明，只要制裁仍然有效，俄羅斯將會以盧布償債，惟昨日表示已向代理銀行發出委託書，表明支付1.17億美元利息的意願，現交由美國方面決定是否接受。

俄方表明，美元帳戶被凍結，意味付款可能無法到達收款人手上。信用評級機構惠譽此前警告，若俄羅斯在30天寬限期內（4月15日前）未能以美元完成支付，將構成主權違約。

利好頻傳 美股三大指數午夜前漲

市場期待俄烏談判取得進展，以及中國內地可能推出刺激措施，美股三大指數午夜前上漲，道指升逾300點，標普500指數升逾1%，納指升逾2%。泛歐Stoxx 600指數午夜前升3%。美國聯儲局凌晨公布議息結果前，對利率敏感的兩年期國債孳息率升穿1.86厘，美國10年期國債孳息率升穿2.17厘。國際能源總署（IEA）下調今年的全球石油需求預測，國際油價繼續在每桶100美元以下徘徊。

惠譽此前指出，俄羅斯若以盧布償債，仍將構成主權違約，相關債券評級或降至「D」，而俄羅斯的長期外匯評級將被評為「有限違約」（Restricted Default）。彭博社指出，如債務無法支付或以盧布而非美元支付，俄羅斯政府與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）、Lukoil、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank） 等所欠的約1500億美元外幣債務，可能面臨一波違約潮。

俄1500億美元外幣債或陷違約潮

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）稱，俄羅斯有錢還債，但卻無法拿到這些錢，主權債務違約不再是不可能的事。

俄烏危機觸發大宗商品價格劇烈波動，恐引發流動性緊張。彭博社引述知情人士稱，全球最大的石油及金屬交易商之一Trafigura Group，上周面臨數十億美元的追加保證金通知。

消息稱，Trafigura最近加緊尋求融資，包括與黑石集團（Blackstone）（美：BX）就投資約30億美元優先股進行談判，但未達成任何協議。

消息又稱，Trafigura與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）（美：APO）、貝萊德（BlackRock）及KKR（美：KKR）等私募基金接洽。本月早前，Trafigura已從一個銀行財團籌集了12億美元的循環信貸安排，以應付能源和大宗商品價格飈升。

（綜合報道）

[國際金融]