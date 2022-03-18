3年來首加息 美聯儲料年內再加6次 下調GDP預測 前財長憂陷滯脹

明報記者 歐陽偉昉

相對1月份議息聲明，聯儲局不再提及供應鏈緩解將降低通脹，而是將能源價格急升、廣泛物價壓力加入表述，並指出俄羅斯入侵烏克蘭有高度不確定性的影響，短期內會為美國通脹帶來額外上升壓力，並令經濟活動受壓。儲局將今年經濟增長預期削1.2個百分點至2.8%，並上調通脹至4.3%，遠高於此前預測的2.6%，而長期預測方面，也是通脹高於GDP增幅。

鮑威爾：採一切措施穩價格

鮑威爾表示，聯儲局將採取一切必要措施恢復價格穩定，並強調美國整體需求強勁，明年經濟衰退的風險不大，能承受持續加息。

薩默斯批聯儲局犯系統錯誤

聯儲局去年一度只認為通脹屬暫時性，因此一直維持零息水平，美國前財長薩默斯撰文表示，聯儲局過去在通脹犯了系統上的錯誤，通脹受供應鏈持續受阻和俄烏戰爭影響，情况不太可能好轉，或在今年將通脹推高3個百分點，工資和物價螺旋上升將是主要風險。他認為聯儲局應將重點降低通脹，在今次加息0.5厘，以避免經濟陷入滯脹及衰退。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，低增長結合高通脹可能令聯儲局在決定貨幣政策時更加艱難，懷疑今年未必可以加息7次。面對經濟不確定性上升，聯儲局可能只是在通脹上作出強硬言論，但未必全數實現。渣打大中華區高級經濟師劉健恆則認為，美國經濟在加息3至4次後，便可能於下半年放緩，通脹也削減需求，該行預期聯儲局全年僅加息4次，至7月完結。

分析：多不明朗因素限制幣策

普徠仕（T. Rowe Price）亦指出，美國經濟的不確定因素增多，俄烏戰爭及相關制裁亦為金融環境帶來壓力，造成市場大幅波動，對經濟增長構成新的利淡因素，因此儲局面臨艱難處境。

聯儲局加息帶動短期美國國債上升，美國5年期債息昨日一度與10年期倒掛，不過劉健恆指出，聯儲局預期明年利率中位數會升至2.8厘，但長期息口是在2.375厘，反映短期內聯儲局會加息高於長期水平，因此孳息率曲線是次趨平，未必與經濟衰退有聯繫。