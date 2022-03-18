中概股審計中方擬讓步 美堅持完全開放

中方將允企業向美提供審計信息

英國《金融時報》報道，北京金融監管機構正在敲定計劃，將為公司和核數師建立「紅綠燈」制度，以確定哪些財務審計信息可在國外披露。若消息屬實，將是中國在境外披露財務信息方面的首次重大舉措。此外，有知情人士表示，許多公司已被告知，中國監管機構正準備採用更「細緻入微的方法」來界定外國核數師可獲取的敏感信息，而他預計大多數公司均有資格採用這種方法。知情人士續稱，這些讓步是在俄烏戰爭加劇中美地緣政治緊張局勢之前，在北京達成的。上周五（11日）美國證交會（SEC）把5家中概股列入有退市風險的臨時名單，牽涉在內的公司須連續3年遵守審計要求，預計將有數百家中企須在同一限期內完成，恐涉及逾兩萬億美元的股票。

金穩委日前出手維穩，並表明中美雙方談判已取得積極進展，港股隨即大幅反彈。不過，做法似乎引來PCAOB強硬表態，指該會須確保能夠徹底檢查和調查中國企業，強調所有審計上市公司的公司都必須遵守同樣的規則。該會稱，仍積極參與尋求解決與中國官員就審計要求的長期僵局。

恒指昨早開市即急彈1343點，科指開市即升10.88%。儘管PCAOB「企硬」消息傳出，亦無阻市場氣氛好轉，午後保持升幅，收市為全日最高位21,501點，飈升1413點，兩日便反彈3086點。科指收市升7.76%，報4572點，連升兩日累計升1100點。16隻藍籌有雙位數升幅，全日主板成交金額3009億元。至昨晚約11時，恒指夜期轉低水540點，報20,961點。

夜期昨晚轉低水540點

阿里巴巴（9988）及美團（3690）昨日均升逾12%，騰訊（0700）、友邦（1299）及港交所（0388）均升逾6%。雖然科技股近兩日大反彈，但恒指及科指仍未完全收復近日大跌的失地，反而本地股表現更強，九倉置業（1997）昨升7%，上周一以來累升近一成，領展（0823）、太古（0019）等亦在期內跑贏大市（見表）。