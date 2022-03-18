憧憬政策壓變扶 內房股全線抽升

【明報專訊】內地去年底宣布開展房地產稅改革，惟近日突然大轉風向。國務院副總理劉鶴日前主持金融穩定發展委員會專題會議後點名提及須支持內房行業，財政部隨即宣布今年不會擴大房產稅試點，帶動內房股股價昨日全線抽升。
受中央救市及大市復蘇等利好消息帶動，融創中國（1918）昨日持續高走，全日收報6.25元，升幅接近六成。集團日前據報向部分境內債券持有人表示，不排除對下月初到期的40億元人民幣債券進行延期，並於上周向人行匯報有關財務困境，拖累當日股價曾觸及近10年低位。
至於富力地產（2777）昨日發公告，指其於2016年發行債券「16富力04」，債券餘額19.5億元人民幣，當期利率6.7厘，4月7日到期兌付；惟集團預計將無法如期兌付，擬於近期與債券持有人就債券展期事宜溝通。不過，集團昨日股價同樣未受債務危機影響，跟隨大市上升，全日大升34.2%，收報3.77元。
其他內房方面，業界龍頭碧桂園（2007）收報5.56元，升28.4%；近日受債務困擾的龍光集團（3380）昨日收報2.34元，升42.7%；新城發展（1030）收報4.18元，升47.7%；時代中國（1233）收報2.75元，升42.5%；佳兆業（1638）收報0.76元，升35.7%；雅居樂（3383）收報4.4元，升33%。