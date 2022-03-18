憧憬政策壓變扶 內房股全線抽升

【明報專訊】內地去年底宣布開展房地產稅改革，惟近日突然大轉風向。國務院副總理劉鶴日前主持金融穩定發展委員會專題會議後點名提及須支持內房行業，財政部隨即宣布今年不會擴大房產稅試點，帶動內房股股價昨日全線抽升。