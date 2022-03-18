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港首SPAC今上市 獲適度超購

【明報專訊】本港首家SPAC（特殊目的收購公司）「搶閘」上市，招商銀行（3968）旗下招銀國際資產管理有份持股的Aquila Acquisition（7836）公布，配售已獲適度超額認購。是次發售有99名專業投資者，其中40名為機構專業投資者，該等機構專業投資者將分別持有75.03%的A類股份和上市權證。A類股份和上市權證同於今天（18日）起在聯交所主板掛牌。

A類股每手105萬元 只供專業投資者

Aquila擬發售約1億股A類股份及5003.25萬份上市權證，集資逾10億元。A類股份每股10元，每手10.5萬股，初始價值為一手105萬元，只供專業投資者買賣；每兩股A類股份獲發一份上市權證，行使價為11.5元，一手5.25萬份，而A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。上市權證的代號將為4836。聯席保薦人為摩根士丹利及招銀國際。Aquila的併購目標將關注亞洲，尤其中國，有科技賦能的新經濟領域，如綠色能源、生命科學及先進科技與製造的公司。

自SPAC上市機制推出以來，已有10家公司申請在港上市，發起人不乏商界名人，包括新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、金管局前總裁陳德霖等。早前外媒報道，中證監禁止中資投行擔任香港SPAC發起人，只允許出任顧問，商業銀行則不在此限。

明報記者

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