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售樓收益入帳 長實上年多賺三成

【明報專訊】長實（1113）公布，受惠於基建及實用資產業務貢獻增加，以及英式酒館業務虧損大減，去年純利按年增長三成至212.41億元。每股末期息1.79元，按年增22.6%。集團在業績公告提到，香港及內地是旗下地產業務重點市場，會繼續物色合適物業發展機會，強調對兩地前景充滿信心。主席李澤鉅認為「香港有好多地」，只要政府及商界合作，增加住宅供應無太大難度。

每股末期息增22.6%至1.79元

長實去年將愛海頌、Sea to Sky等售樓收益入帳，錄得銷售收入377.98億元，按年微跌2.3%。年內錄合約銷售295.36億元，預計當中有251.72億元在今年度入帳。去年中港兩地售樓各帶來69.96億及111.41億元盈利貢獻。租務分部盈利56.61億元；英國酒吧業務虧損大減至5500萬元，惟要作商譽減值20.05億元；基建業務提供69.34億元盈利。經常收入業務佔盈利比重，則由上一年約28%增至42%。雖然要為英國Greene King減值，李澤鉅強調無意出售該業務，反而還購買40間酒吧，去年下半年生意比上半年好。

長實執董兼副董事總經理葉德銓補充，完成出售5 Broadgate交易後，長實負債比率會降至5%，可做更多投資。李澤鉅更指，出售上海世紀匯、波老道等項目有200億至300億元待入帳。撇除最近投得的土瓜灣項目，在此之前購入3幅地已投資114億元。酒店業務盈利更較2020年度有增長，錄正現金流，料遊客重臨會受惠。