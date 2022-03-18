續受華夏幸福影響 平保上年純利跌29%

【明報專訊】中國平安（2318）續受內房華夏幸福影響，去年純利按年跌29%至1016.18億元（人民幣，下同），公司指是主要對出現債務問題的華夏幸福相關投資資產進行減值調整所影響。平保全年減值華夏幸福資產432億元，撇除已在上半年減值的359億元，即下半年再減值73億元。平保減值華夏，對純利影響金額為243億元，對營運利潤影響金額為73億元。
去年集團業務壽險及健康險業務的新業務價值按年下跌23.6%至378.98億元，差過市場預期的396億元，主要受儲蓄型產品佔比上升導致新業務價值率跌，和代理人數下跌影響。去年平保壽險首年保費按年跌8.5%至1362.9億元，新業務價值率按年跌5.5個百分點至27.8%，每月平均代理人數按年減少24.5%至79.6萬人。
平保指出，受新冠病毒疫情反復的影響，客戶需求變化，消費趨於謹慎，令利潤率較高的危疾保險銷售難度提升。受資本市場波動、利率下行和減值增加影響，去年總投資收益率為4%，按年下跌2.2個百分點，總投資收益按年跌39.03%至1312.86億元。
撇除短期波動和非日常項目的股東應佔營運利潤，按年上升6.1%至1479.61億元，集團派末期息每股1.5元，按年多7.14%。去年平保科技業務的營運利潤按年上升14.93%至94.48億元，主要由陸金所（美：LU）多賺36%至168.04億元帶動。財產保險營運利潤按年上升0.2%至161.92億元，銀行業務淨利潤按年上升25%至363.36億元。