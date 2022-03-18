續受華夏幸福影響 平保上年純利跌29%

新業務價值按年挫23.6% 遜預期

去年集團業務壽險及健康險業務的新業務價值按年下跌23.6%至378.98億元，差過市場預期的396億元，主要受儲蓄型產品佔比上升導致新業務價值率跌，和代理人數下跌影響。去年平保壽險首年保費按年跌8.5%至1362.9億元，新業務價值率按年跌5.5個百分點至27.8%，每月平均代理人數按年減少24.5%至79.6萬人。

平保指出，受新冠病毒疫情反復的影響，客戶需求變化，消費趨於謹慎，令利潤率較高的危疾保險銷售難度提升。受資本市場波動、利率下行和減值增加影響，去年總投資收益率為4%，按年下跌2.2個百分點，總投資收益按年跌39.03%至1312.86億元。

撇除短期波動和非日常項目的股東應佔營運利潤，按年上升6.1%至1479.61億元，集團派末期息每股1.5元，按年多7.14%。去年平保科技業務的營運利潤按年上升14.93%至94.48億元，主要由陸金所（美：LU）多賺36%至168.04億元帶動。財產保險營運利潤按年上升0.2%至161.92億元，銀行業務淨利潤按年上升25%至363.36億元。