國盛前主席私購奢侈品 聯交所譴責 買名車遊艇鑽戒等 與投資目標不符

明報記者

國盛投資屬「21章公司（以投資為目的的上市公司）」，2018年起停牌至今，並於去年遭高院頒令破產及委任清盤人。汪曉峰為本地金融界人士，他在2007年以約2800萬元入主國盛投資成為大股東，同年開始出任公司主席兼執董，至2018年開始淡出並辭任主席，翌年再辭任執董。

國盛2018年起停牌至今 去年遭頒令清盤

汪曉峰現時已轉戰醫療行業，是麥迪舜醫療集團創辦人兼聯席主席，近期疫下更轉戰中成藥，翻查資料，目前麥迪舜是國藥集團旗下中成藥「金花清感顆粒」的香港註冊持有人。

據聯交所紀律行動聲明，國盛投資在2011年至2015年期間，在未獲董事會同意下豪花逾6100萬元萬元購入多項奢侈品資產，包括以2450萬元及2000萬元買入一架遊艇和一顆鑽石；以合共848萬元買入7輛汽車；以及以約380萬元為他的辦公室購置家俬等（見表）；其中除辦公室家俬外所有資產目前已出售套現，遊艇和鑽石合共虧損850萬元，而名車、油畫等共蝕近690萬元。

部分已出售套現 暫累蝕近1540萬

汪曉峰回應聯交所查詢時稱，所有買入資產決定由其一人批准，無召開董事會會議。他解釋，汽車及會所會籍是用作會見和接待投資對象及投資者，戒指及油畫是2014年分別在香港國際學校年度基金及公民黨周年晚宴上拍賣購入，屬另類投資及回饋社會之舉，以提升公司形象及聲譽。

聯交所表示，國盛購置這批資產與投資目標不符，而且其間公司錄得虧損及資金淨流出，令集團每股資產淨值由高峰期1.01元，至2015年下跌至0.045元；汪曉峰未有留意或沒有關心資產是否適合公司、是否有必要及可帶來裨益。

聯交所亦譴責國盛前執董方志華和吳子惠、前獨董羅子璘和查錫我，進一步指令方志華、羅子璘及查錫我須各自接受董事培訓。