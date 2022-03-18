國盛前主席私購奢侈品 聯交所譴責 買名車遊艇鑽戒等 與投資目標不符

【明報專訊】聯交所昨日表示，批評國盛投資（1227）前主席、金融界人士汪曉峰任內在未經董事會批准下，批准公司斥資逾6100萬元收購包括名車、遊艇、鑽戒等奢侈品，以及為主席辦公室購置家俬，行為與公司投資目的不符。聯交所指出，汪曉峰做法違反董事責任，而公司前獨立非執行董事劉進發則未有協助聯交所調查，對二人予以譴責並發公開聲明，留任董事會將損害投資者利益。
國盛投資屬「21章公司（以投資為目的的上市公司）」，2018年起停牌至今，並於去年遭高院頒令破產及委任清盤人。汪曉峰為本地金融界人士，他在2007年以約2800萬元入主國盛投資成為大股東，同年開始出任公司主席兼執董，至2018年開始淡出並辭任主席，翌年再辭任執董。
汪曉峰現時已轉戰醫療行業，是麥迪舜醫療集團創辦人兼聯席主席，近期疫下更轉戰中成藥，翻查資料，目前麥迪舜是國藥集團旗下中成藥「金花清感顆粒」的香港註冊持有人。
據聯交所紀律行動聲明，國盛投資在2011年至2015年期間，在未獲董事會同意下豪花逾6100萬元萬元購入多項奢侈品資產，包括以2450萬元及2000萬元買入一架遊艇和一顆鑽石；以合共848萬元買入7輛汽車；以及以約380萬元為他的辦公室購置家俬等（見表）；其中除辦公室家俬外所有資產目前已出售套現，遊艇和鑽石合共虧損850萬元，而名車、油畫等共蝕近690萬元。
汪曉峰回應聯交所查詢時稱，所有買入資產決定由其一人批准，無召開董事會會議。他解釋，汽車及會所會籍是用作會見和接待投資對象及投資者，戒指及油畫是2014年分別在香港國際學校年度基金及公民黨周年晚宴上拍賣購入，屬另類投資及回饋社會之舉，以提升公司形象及聲譽。
聯交所表示，國盛購置這批資產與投資目標不符，而且其間公司錄得虧損及資金淨流出，令集團每股資產淨值由高峰期1.01元，至2015年下跌至0.045元；汪曉峰未有留意或沒有關心資產是否適合公司、是否有必要及可帶來裨益。
聯交所亦譴責國盛前執董方志華和吳子惠、前獨董羅子璘和查錫我，進一步指令方志華、羅子璘及查錫我須各自接受董事培訓。