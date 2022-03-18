moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

貿發局出口指數跌幅加劇 玩具逆市升

【明報專訊】受疫情困擾，香港貿發局公布今年首季出口指數，按季跌12.5點至24.7，跌幅明顯加劇，反映出口商情緒悲觀。除玩具類別外，其他類別出口均出現按季下跌。香港貿發局研究總監范婉兒表示，本港出口指數連續三季下跌，清楚反映短期出口增長前景進一步轉淡，本次調查時仍未反映內地封城及俄烏局勢因素對出口商的影響，若有關情况持續或影響出口商下季的情緒，但現階段判斷亦屬言之過早，故貿發局維持全年出口增長8%預測。

未反映內地封城俄烏局勢影響

香港貿發局經濟師嚴穎彤表示，幾乎所有行業及所有出口市場的信心指數都錄得負增長，反映出口商對短期前景感到悲觀。按產品類別劃分，以鐘表業最為悲觀，指數重挫至19.7；玩具業最樂觀，按季升8.5點至33.5，但仍低於50的分界線。玩具行業信心指數上升主要受疫情引發的宅經濟影響，電子玩具出口大增。出口商認為，期內疫情為最大影響因素，導致運輸成本上升，其次為物流配送受阻及原材料供應緊張。

近全線行業信心指數負增長

反映出口商對短期前景悲觀

問及兩地疫情對出口商的影響，范婉兒表示，香港經歷兩年疫情，出口商已經習慣使用網上科技系統進行溝通，本港疫情走勢對出口生產影響較小。相反，國內疫情封城政策，有出口商反映對生產需暫停一周左右，對出口商同樣產生影響；但由於目前只有國內部分地方實行的封閉式管理，以及日數較短，需要密切留意事態發展。

俄烏局勢方面，范婉兒表示，該兩地出口佔比極小，並不是本港主要貿易伙伴，透過直接貿易影響相對輕微。但她稱，俄烏局勢發展亦未反映於首季出口指數中，如果有關情况持續，可能進一步影響第二季出口情緒。