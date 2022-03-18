中電信︰今年起派發中期股息

集團總裁兼首席運營官李正茂於業績記者會上表示，投資界近日尤其關注股價，但他對集團未來表現有信心，預期H股股息回報將超過7%；未來在做好基本面同時，亦會積極考慮回購等各項有利發展的方案。中電信績前收報2.95港元，全日升2.4%。

去年核心業務服務收入升7.8%至4028.27億元，其中的移動通信服務收入按年升4.9%至1841.57億元。年內移動用戶達到3.72億戶，5G滲透率達到50.4%。移動用戶ARPU（每月每戶平均收入）為45元，按年升2%。

去年移動用戶5G滲透率達50%

去年中電信資本開支按年升2.3%至867.23億元，今年資本開支預算為930億元。李正茂表示，今年5G佔資本開支比率會下降，產業數字化業務的資本開支則提升，當中包括數據中心及雲計算等。李表示，期望今年業務可保持與去年相若的增幅，營收及純利增幅達雙位數。