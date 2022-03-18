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中電信︰今年起派發中期股息

【明報專訊】中國電信（0728）昨日收市後公布去年度業績，純利按年升24.5%至258.48億元（人民幣‧下同），經營收入按年升11.7%至4395.52億元，EBITDA按年升4.2%至1239.12億元。每股盈利0.31元，派末期股息0.17元。中電信亦宣布今年起派發中期股息，並在A股上市後3年內，把派息率增至70%以上。

集團總裁兼首席運營官李正茂於業績記者會上表示，投資界近日尤其關注股價，但他對集團未來表現有信心，預期H股股息回報將超過7%；未來在做好基本面同時，亦會積極考慮回購等各項有利發展的方案。中電信績前收報2.95港元，全日升2.4%。

去年核心業務服務收入升7.8%至4028.27億元，其中的移動通信服務收入按年升4.9%至1841.57億元。年內移動用戶達到3.72億戶，5G滲透率達到50.4%。移動用戶ARPU（每月每戶平均收入）為45元，按年升2%。

去年移動用戶5G滲透率達50%

去年中電信資本開支按年升2.3%至867.23億元，今年資本開支預算為930億元。李正茂表示，今年5G佔資本開支比率會下降，產業數字化業務的資本開支則提升，當中包括數據中心及雲計算等。李表示，期望今年業務可保持與去年相若的增幅，營收及純利增幅達雙位數。