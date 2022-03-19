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港首家SPAC上市 首日跌3.2% 僅約1750萬元成交 分析：難與一般IPO比較

【明報專訊】本港首家SPAC（特殊目的收購公司）、招銀國際資產管理任發起人的Aquila Acquisition（7836）昨日掛牌上市，A類股份及其權證「AQUILA ACQ Z25」 （4836）分開買賣，現階段僅限專業投資者參與。Aquila收市報9.68元，較上市價低3.2%，全日只得3宗成交，成交量僅得200萬股或約1750萬元，不計手續費，每手帳面蝕3.36萬元。另未有投資者賣出權證套利。有業界人士分析，近日市况急劇波動，無疑影響SPAC等新股市場氣氛，加上入場門檻高，僅限專業投資者買賣，「幾百萬唔係個個都有」，認為成交疏落屬預期之內，難與一般IPO相提並論。

明報記者 葉翠

該股A類股份每股10元，每手10.5萬股，初始價值為一手105萬元。消息人士透露，Aquila在上市首日已開始啟動De-SPAC（併購交易）的相關工作（見圖）。Aquila表示，上市後計劃聚焦於專注科技發展的新經濟公司，並借助招銀國際平台的投資實力及豐富經驗，繼續物色併購目標。

耀才：市况波動 投資者無心新股

耀才證券行政總裁許繹彬指出，該股昨日交易中有兩宗屬於「交叉盤」，意味實際只有一宗交易，投資者反應平平。他表示，這歸咎於大市連日反覆，市場「根基不穩」下投資者難有閒情關注其他新產品，加上SPAC公司未有實質業務，僅以併購目標公司為賣點，本港投資者未必對其背後概念有足夠認識。他認為，投資者需要時間認識新機制，待SPAC概念深入民心後，相信能漸趨盛行。

另一方面，信誠證券聯席董事張智威表示，SPAC入場門檻高，只限專業投資者買賣，成交少實屬正常，不能簡單與普通IPO比較。他亦指股價輕微上落亦屬合理。

信誠：門檻高 成交少正常

不過，張智威估計該股之後的成交量及股價會保持穩定，「想買嘅人一早買咗」。他又提到，上市後股價反應對發起人影響有限，相信若該股能成功完成併購，將能對其他發起人起到鼓舞作用，並估計今年上半年或有4至5隻SPAC能成功掛牌。

歐冠昇：市場對SPAC興趣濃

港交所（0388）行政總裁歐冠昇昨日表示，引入SPAC上市機制為其一項重要市場發展工作，市場展現出濃厚興趣和龐大需求，目前已收到10家SPAC的上市申請，冀未來數月會陸續見到更多SPAC發起人在港申請上市。他續稱，新機制為發行人開闢了上市的新途徑，亦令本港市場的上市產品種類更豐富多元，同時有助扶植一些富有潛力的企業新星「茁壯成長」。

[新股]