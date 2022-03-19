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招行全年多賺23％ 派息增21％

【明報專訊】受惠不良貸款雙降、信用減值損失受控，招商銀行（3968）昨晚公布，去年純利按年上升23.2%，至1199.22億元（人民幣，下同）。截至去年底，招行不良貸款率為0.91%，按年下降0.16個百分點，為2013年以來首次低於1%。

受到內房債務風險上升影響，招商銀行的房地產類不良貸款率按年上升1.16個百分點至1.39%。招行表示，將加強房地產風險研判，認為在當前經濟和行業政策下，房地產資產質量將保持總體穩定。

房地產不良率急升1.16百分點

招行去年信用減值損失按年增1.68%，至659.62億元，升幅較上半年收窄。該行對房地產公司貸款餘額為3559.77億元，按年增加4%，佔整體貸款比例則下降0.46個百分點至6.78%。招行表示，針對房地產行業的貸款，將會繼續控制貸款總量和客戶限額，集中向中心城市和戰略客戶貸款，並加強貸款後管理，執行房地產貸款封閉管理，加強項目風險監測分析。

招行去年成本收入比按年減少0.22個百分點，至33.11%，為2015年以來首次按年回落。全年股息每股派1.522元，按年增加21.46%。

成本收入比 6年首回落

集團收入主要來自淨利息收入，按年升10.21%至2039.19億元，主要由貸款總額增加帶動，截至去年底按年上升10.76%至5.57萬億元，淨利息收益率按年則減0.01厘至2.48厘，不過單計第四季則按季上升0.01厘。財富管理手續費及佣金收入按年增29%至358.41億元，帶動招行去年淨手續費及佣金收入按年上升18.82%，至944.47億元。

人行減息 稱保息差臨挑戰

人民銀行近月累降貸款基準利率0.15厘，招行表示，今年保持息差穩定面臨較大挑戰，今年政策基調仍推動實體經濟融資成本進一步降低，貸款定價存在下行壓力，也拖低非信貸資產的收益率，與此同時，客戶對存款收益要求日漸提升，存款競爭激烈，預計後續成本將會上升，擠壓淨利息收益率空間。