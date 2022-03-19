本地股撐起 恒指低位曾彈逾700點

【明報專訊】港股本周極為波動，昨日亦不例外，雖然沒有逾千點的上落，但波幅仍大，恒指半日跌512點，但午後僅1小時便收復所有跌幅，一度倒升145點，較盤中低位反彈逾700點，收市又再回落，報21,412點，跌88點。全周恒指累升858點或4.18%，連同國指及科指，齊齊終止4周連跌。