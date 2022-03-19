新奧能源收入增 去年多賺23%勝預期

派末期息每股2.11港元

年內，新奧天然氣總銷售量331億立方米，按年增長12%。當中，零售氣量按年增長15.1%至252.69億立方米，帶動天然氣零售業務收入上升21.6%至492.47億元。下半年受天然氣供應出現缺口及價格攀升等因素影響，零售天然氣業務毛利下降5%至61.64億元。綜合能源業務收入78.05億元，按年增加54.8%。

集團去年新開發天然氣家庭用戶262.2萬，按年增加14.3%。工商業用戶新增25,331個地點，新增量按年下跌10.7%。工商業用戶已裝置日設計供氣量2103.6萬立方米，按年增加23.2%。集團銷售予工商業用戶的天然氣量達199億立方米，按年增加17.9%，佔零售銷氣量78.8%。

華潤燃氣去年收入按年增40%

華潤燃氣（1193）同日公布，截至去年12月底止，全年收入錄得781.75億港元，按年增加39.9%。股東應佔溢利按年增加24.2%，錄得63.95億港元。全年股息1.27港元，按年增加37%。

而年內，公司的燃氣總銷量為340.82億立方米，按年增加17.4%。至於新接駁住宅客戶總數則達352萬戶，按年增加15.4%。華潤燃氣昨績前收報28.2港元，跌3.42%。