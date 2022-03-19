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建滔張國榮︰天然氣價上升帶來成本壓力

【明報專訊】建滔集團（0148）及建滔積層板 （1888）昨公布業績，兩股純利升幅均逾一倍。建滔集團主席張國榮表示，今年首兩個月的醋酸及燒鹼的銷量相當不錯，有信心上半年銷售保持良好，但天然氣價格上升帶來成本壓力。建滔集團昨日績後收報38.6元，升3.2%，建滔積層板績後收報13.28元，升7.6%。

建滔集團純利按年升1.3倍至107.8億

年內，建滔集團收入按年升30.4%至567.55億元，純利按年升1.3倍至107.78億元。去年電子消費產品需求激增，刺激覆銅面板及其上游物料注需求。建滔積層板收入按年升66.5%至288億元，純利按年升1.4倍至67.83億元。

建滔積層板純利升1.4倍

同時，去年銅箔、環氧樹脂、玻璃絲及玻璃布等上游物料因需求上升，出現不同程度供不應求的情况，價格持續攀升，同時加速了覆銅面板產品提價速度。

建滔集團每股末期股息2.44元，按年升1.4倍；建滔積層板每股末期股息1.2元，按年升2.4倍。張國榮表示，去年度增加派息幅度，派息比率達70%，受惠年內可觀收入及盈利能力，展望今年派息比率亦會相當樂觀。

問及惟俄烏戰爭使大宗商品價格急升，他表示，天然氣價格飈升，集團確實有一定成本壓力，但集團已透過在節能減排方面進行技術改良，以一間廠房為例，每日用約30噸天然氣降至10噸，加上利用純氧燃燒，有助紓緩壓力。

張國榮又稱，今年將在增加在泰國興建廠房，去年內地廠房一度需限電停產，令集團感到震驚，經考量後決定在泰國增產，加上當地有產品進出口免稅政策，決定今年在當地實施擴產，研究增加覆銅面板及上游物料產能的可行性。