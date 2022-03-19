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平保︰目前股價被市場低估

【明報專訊】中國平安（2318）股價去年1月見頂後，至昨日累跌42.55%，集團聯席首席執行官兼首席財務官姚波（圖）昨在業績會上認為，目前股價是被低估。除了去年整體藍籌股受壓和今年地緣政治影響的外部因素，亦有壽險行業面臨人口紅利減少、客戶對保障型產品需求減少等挑戰，影響新業務增長。不過姚波稱，該行進行壽險業務改革，需要時間發揮成效，相信市場最終會認識公司的價值。

指正進行壽險業務改革 需時發揮成效

平保周四收市後公布業績，壽險新業務價值已連跌兩年，該股昨日低開2.17%，不過午後隨同業倒升，收報57.95元，升4.79%，為表現最佳恒指成分股。姚波表示，平保壽險受客戶需求改變和疫情影響，令營運利潤增長放緩，不過集團在銀行、資管、科技的利潤增長強勁，有助減低單一業務周期風險。該行亦會持續增加分紅，提高股東回報。

平保去年8月公布以50億至100億元（人民幣‧下同）回購A股股份，截至去年底已完成39億元。姚波表示，回購並非常規和定期的操作，是在股價低於公司真正價值時進行。去年公布的回購預定在一年內進行，距到期仍有一段時間，會視乎市場情况進行，按照要求達到回購金額。

內房企業華夏幸福去年陷入債務問題，平保去年須為投資在華夏幸福的資產減值432億元。對於是否有其他內房風險，首席投資執行官鄧斌稱，保險資金投資在不動產，佔總投資資產的5.5%，風險可控並在合理區間，其中有一半是作收租用途，可帶來穩健投資收益，該行會配合國家政策導向，繼續進行不動產投資。