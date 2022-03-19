moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美按揭利率破4厘 3年最高 聖路易斯行長：今年應加息12次

【明報專訊】美國聯儲局本周宣布3年來首次加息之際，美國按揭利率突破4厘，是2019年5月以來首次，令超低按揭利率時代終結。根據按揭擔保公司房貸美（Freddie Mac）的數據，美國30年期固定按揭平均利率在周四升至4.16厘，較上周的3.85厘顯著上升。

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨表示，聯儲局今年應加息12次，以向公眾展示遏抑通脹的決心。這意味他認為聯儲局今年應加息至3厘以上，令各種借貸成本相應提升。聯儲局此前公布的點陣圖顯示，其準備在今年再加息6次，即加息至兩厘。

日圓跌至119.39 6年新低

英、美加息之際，日本央行昨維持超寬鬆貨幣政策不變，並警告烏克蘭危機可能威脅經濟復蘇。日圓兌每美元跌至119.39，屬6年新低。俄羅斯央行昨維持關鍵利率在20厘水平，並警告經濟經歷大規模結構轉變，存在相當大不確定性。俄羅斯政府此前已通過美元完成主權債券利息支付，避免外幣債務違約。目前俄烏談判陷僵局，國際油價繼續在每桶100美元以上徘徊。美股三大指數早段個別發展，道指回落，納指升0.5%，中概股向上。

國際油價100美元以上徘徊

聯儲局在新冠疫情期間實施的超級寬鬆政策，美國30年期固定按揭平均利率在去年1月曾觸及2.65厘的歷史低位，全年超過一半時間都低於3厘。加息前的美國按揭利率已持續向上，今年初平均升至3.22厘。最新公布的每周平均按揭利率，基本上是聯儲局周四凌晨宣布加息四分之一厘前綜合數據。這意味當聯儲局在未來幾個月繼續加息，按揭利率可能進一步提升。

按揭利率與美國10年期國債孳息率密切相關，後者通常與聯儲局的聯邦基金利率同步上升。按揭利率及各種消費貸款利率，都會令消費者感受到聯儲局的政策變化。美國銀行業按聯儲局的聯邦基金利率互相借貸，繼而影響到各種消費者和企業債務的借貸成本。

借貸成本上漲，可能為潛在業主帶來挑戰。對上一次美國30年期按揭利率超過4厘時，美國住宅樓價中位數為27.7萬美元（約216萬港元），較現時低26%。

根據Realtor.com的數據，以一套價值37.5萬美元（約292.5萬港元）、按揭利率為4厘的住宅為例，目前每月的還款額，會比2020年12月按揭利率仍處於接近歷史低位時多出220美元（1716港元）。如果付首期兩成，30年期的供款額將增加7.92萬美元（約61.8萬港元）。

樓價292萬 30年供款增61.8萬

較高的按揭利率已開始影響置業貸款的需求。美國2月的按揭貸款申請與去年同期相比下降3.9%。聯儲局過去數月減少購入按揭抵押證券（MBS），已推動利率穩步上升。投資者對MBS的需求減弱，促使貸方提高他們為投資者提供的回報，意味貸方須提高其收取的按揭利率。

當聯儲局試圖透過提高借貸成本來遏抑物價飈升，信用卡及汽車貸款利率等，亦會隨聯儲局利率上漲。這意味物價及借貸成本升幅，正抹去上班族的工資增長，有可能影響潛在的消費。部分家庭可能無法再負擔置業或供車，並減少借貸消費，可能會令經濟增長放緩。此外，企業由於借貸成本上漲，在擴張業務時也會趨於審慎。不過由於烏克蘭危機為經濟增長前景帶來不確定性，有可能會緩和利率的升勢。

（綜合報道）

[國際金融]