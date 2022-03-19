GameStop擬推NFT市集

股價早段升逾5%

該公司與區塊鏈初創公司Immutable X 合作，開拓NFT市集。若這計劃達到某些里程碑，GameStop可從合作伙伴獲得價值最多1.5億美元的代幣。

在截至1月29日的第四財季，GameStop的淨銷售額按年增6.2%至22.5億美元，高於分析師預期。不過由於供應鏈受阻及提升數碼業務等開支，上季虧損達1.475億美元，去年同期為淨利逾8000萬美元。

年底通常是GameStop旺季，Xbox、Playstation等遊戲機產品需求很大，但供應鏈問題不僅衝擊遊戲機製造商，也影響到GameStop的旺季表現。

將推新會員獎勵計劃

此外，與其他零售商一樣，GameStop也在冬季受到新冠變種病毒Omicron的疫情影響而影響了門店生意。

不過GameStop表示，它的轉型計劃取得一些進展，例如推出了重新設計的應用程式，又與PC遊戲品牌建立關係，並吸引更多新會員加入其獎勵計劃，現時擁有約580萬會員，按年增長32%。

（綜合報道）

[國際金融]