Volatility Shares 推標指最波動成分股ETF

今年迄今，該指數下跌1.5%。相比下，標普500指數跌近8%。該指數每季都會調整成分股，根據其實際波動率重新加權。

通脹持續高企、聯儲局收緊貨幣政策及烏克蘭危機等因素，令今年以來市况持續波動。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），在3月的頭10個交易日均高於30。目前回落至20多，但仍高於歷史平均水平。

美股「恐慌指數」

本月10天均高於30

Loomis Sayles投資組合經理Elaine Stokes指出，目前股市處於動盪時期，由於主要的不確定因素仍然存在，預計這種波動將持續至明年。若該ETF的申請獲批准，將在Cboe BZX 交易所交易。

（綜合報道）

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