moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

Volatility Shares 推標指最波動成分股ETF

【明報專訊】俄烏衝突令市場的波動性加劇，Volatility Shares向美國證交會（SEC）提交申請，擬推出一隻ETF追蹤標普500波動率最高兩成股票的指數（S&P 500 Volatility - Highest Quintile Index）。該指數統計了標普500指數成分股價格波動最劇烈的100隻股票，包括特斯拉 （Tesla，美：TSLA）、Twitter （美：TWTR）、西方石油（美：OXY）、Moderna （美：MRNA）等的走勢。

今年迄今，該指數下跌1.5%。相比下，標普500指數跌近8%。該指數每季都會調整成分股，根據其實際波動率重新加權。

通脹持續高企、聯儲局收緊貨幣政策及烏克蘭危機等因素，令今年以來市况持續波動。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX），在3月的頭10個交易日均高於30。目前回落至20多，但仍高於歷史平均水平。

美股「恐慌指數」

本月10天均高於30

Loomis Sayles投資組合經理Elaine Stokes指出，目前股市處於動盪時期，由於主要的不確定因素仍然存在，預計這種波動將持續至明年。若該ETF的申請獲批准，將在Cboe BZX 交易所交易。

（綜合報道）

[國際金融]