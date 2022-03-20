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利淡暫去 美三大指數收復50天線 多隻重磅科技股急升 分析籲宜先按兵不動

標籤：經濟

【明報專訊】美國加息塵埃落定，加上俄烏局勢未見惡化，美股三大指數在上周五（18日）繼續向好，收復50天平均線，為今年1月以來首次。美國通脹高企，令市場憂慮息口加快上升和經濟放緩，標指和納指年初至今分別累跌6.36%和11.12%，上周美股連升4日，分析指近日投資氣氛轉好，有望帶動股市續升，不過美股走勢仍受戰爭局勢影響，仍然暫時傾向按兵不動。

明報記者 蔡穎霖

上周五美股三大指數齊升，道指微升0.8%至34,754點，標指升1.2%至4463點；受惠於多隻重磅科技股急升，納指收升2.1%，報13,893點。納指在上周一見一年低位後，全周反彈8.1%，標指和道指升6.1%和5.5%，同時創出2020年11月以來最大單周升幅。

彭博統計，目前對冲基金持貨在2月已到兩年低位，對波幅敏感的投資者持貨也跌至歷史上最低10%的水平。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen指出，機構投資者已經不再沽貨，市場賣方已不多，一旦開始持續上升，將令他們有壓力重新進場。

避險需求降 金價全周跌3%

早前受惠俄烏戰爭上升的資產則回落，由於俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進展，削弱市場的避險需求，每盎司黃金價上周五下跌1.9%，收報每盎司1921.62美元，全周跌3.36%，見近4個月以來最大單周跌幅。

交易平台Capital.com首席市場策略師David Jones表示，過去10日由地緣政治和投機狂熱的上升動力已大幅降溫。布蘭特期油則在每桶100美元附近震盪，上周五升1.21%，收報107.93美元，全周跌4.21%，連續兩周下跌。

標普能源股指數全周下跌3.58%，為11個行業指數中唯一下跌，相對今年勢弱的科技和可選消費品指數，全周急升7.87%和9.27%。

易方資本投資總監王華認為，由於近日俄烏戰爭未見惡化，加上中概股從美國退市危機放緩，市場氣氛稍為轉好。隨着投資者信心增強，相信股市有上升空間，但未來走勢仍受戰爭局勢影響，他目前傾向「按兵不動」，繼續挑選合適股票投資。

分析：留意恒指22800點關口

利達基金經理及合伙人黃耀宗認為，即使近期市場受地緣政治及監管因素影響，但仍認為每年首季屬於「入貨」時機。因應美國聯儲局確定加息，而且加息預期已達頂峰，有助帶動一眾增長股、科技股可以看高一線。在美股近日強勢下，他預期港股下周一（21日）也有機會跟隨外圍市向上，但強調要留意恒指22,800點的下降軌關口。