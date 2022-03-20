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路透引中證監官員：新規助減投資者憂慮

標籤：經濟

【明報專訊】內地近日表明支持企業境外上市，中概股再傳放寬規則消息。路透社引述消息人士報道，中證監國際部主任申兵上周四（17日）於亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）會議上表示，當局將「採取明確的行動方向」，在制定境外上市新規則時，會解決國際投資者的擔憂。

申兵稱，中央不同部門在支持資本市場方面，有着非常強烈共識。中證監未有回應路透查詢，亞洲證金會不予置評。對中證監的規則草案，亞洲證金會曾表示，擬議中的準則將「極大地影響境外證券公司和專業人士參與中企海外上市的意願」。

去年12月，中證監就境內企業赴境外上市相關制度規則，公開徵求意見。據報新規對國際投資者帶來不安，更認為規則非常繁瑣，例如會否有統一的監管聯絡部門目前沒有明確定論，而中國網信辦今年1月落實，擁逾百萬用戶科企境外上市須經審查，令情况更混亂。申兵在會議未有表達會否修訂草案，以及何時公布最終規則。

金龍中國指數全周升26% 歷來最大升幅

上周內地對互聯網平台治理吹和風、中美就中概股監管問題有進展，帶動追蹤中概股的納斯達克金龍中國指數在上周一的谷底反彈，全周飈升26.34%，創歷來最大單周升幅，上周五升7.5%，收報7416點，多隻ADR亦錄雙位數升幅。

上周五中美元首視像通話，市場期望關係有望緩和，中概股繼續做好。阿里巴巴（9988）ADR折合報105.93港元，較港股高收7.71%，美團（3690）ADR折合報165.5港元，較港股高收7.96%。ADR港股比例指數報22,016點，升2.74%。恒指夜期升3.2%，報22,110點，高水698點。