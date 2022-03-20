寧德時代傳斥50億美元北美設廠

向Tesla等供貨可免大額關稅

寧德時代發言人拒絕置評。寧德時代的客戶包括寶馬、戴姆勒貨車等，該公司若能在北美設廠，可在為Tesla等客戶供貨時避免大額關稅。近年多家傳統車廠積極加大電動車生產，推升電動車電池需求達前所未有水平。

Tesla行政總裁馬斯克在1月指出，一旦芯片危機消退，電池供應將成為限制因素，該行正預備在長期電池生產商Panasonic以外自行製造電池，以提高汽車生產和銷量。

佔全球電動車電池市場30%

受惠中國推動發展電動車，以及各國減碳的政策，寧德時代近年迅速發展，公司在內地擁有龐大電池製造和金屬精煉能力，在全球電動車電池市場約有30%市場佔有率。

近兩年電動車概念熱炒，帶動寧德時代股價急升，被內地股民戲呼為「寧王」，不過去年底有內媒報道，部分電動車客戶已開始轉投其他電池供應商，股價自年初至今下跌13%。